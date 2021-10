Olivia Rodrigo sobre el impacto de la terapia: "He aprendido mucho sobre mí".

Olivia Rodrigo ha hablado sobre el impacto que la terapia de "cambio de vida" ha tenido en ella en una nueva entrevista. A la estrella del pop adolescente que encabeza las listas de éxitos se le preguntó sobre sus experiencias con la terapia durante una entrevista con CBS Sunday Morning.

"Realmente no había comenzado a ir hasta los 16 años y ese fue un momento realmente grande que me cambió la vida y aprendí mucho sobre mí misma", dijo. Cuando se le preguntó si era algo que decidió que tenía que hacer por sí misma, respondió: "Sí, lo fue. Creo que a veces también hay un estigma a su alrededor. A veces la gente dice: 'Oh, no necesitas eso, tienes tanto. Tu vida es genial, ¿cuáles son tus problemas?'".

"Creo que definitivamente eso es algo que las personas mayores también pueden hacer con las personas más jóvenes: trivializar lo que están pasando porque 'están bien, solo son niños, lo superarán'", dijo Olivia Rodrigo.

Además, la cantante y actriz agregó que "se siente real cuando estás dentro y es tan válido. El hecho de que no sea un problema de adultos o no tengas que pagar impuestos todavía o lo que sea, no significa que no duele ".

En otra parte de la entrevista, Olivia Rodrigo reflexionó sobre el impacto de la fama y también descartó la percepción de ella como alguien que es “una persona realmente triste y deprimida”. “Eso no podría estar más lejos de la verdad”, explicó. “Definitivamente no en absoluto. [No estoy] llorando en el piso de mi habitación todo el tiempo.

“Pero es divertido escribir sobre cosas así. Si solo estuviera escribiendo sobre lo feliz que soy y voy a tomar mi café con leche helado todas las mañanas, nadie lo escucharía, no sería interesante".

La Verdad Noticias informa que, recientemente, Olivia Rodrigo respondió a los críticos sobre los créditos de composición que se han agregado a su álbum debut 'Sour' desde que fue lanzado. Los gustos de Taylor Swift, Jack Antonoff, St Vincent y Paramore se han agregado a los créditos durante los últimos cinco meses.

“Toda la música está inspirada entre sí”, dijo Olivia Rodrigo. “Todos y cada uno de los artistas se inspiran en artistas que les han precedido. Es un proceso de compartir divertido y hermoso. Nada en la música es nuevo. Hay cuatro acordes en cada canción. Esa es la parte divertida: intentar hacerla tuya".

