Olivia Rodrigo se convierte en la artista más joven en alcanzar doble Número Uno

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo está muy emocionada de disfrutar 'la semana más genial' de su vida, ya que la artista de 18 años no sólo lanzó su álbum de música debut “Sour”, sino que también fue testigo de su aumento en las listas de popularidad.

La estrella de Disney de High School Musical: The Musical: The Series ha hecho historia al convertirse en el cantante más joven en obtener el doble de las listas de música del Reino Unido.

El rotundo éxito de su álbum “Sour” es especial, ya que lo lanzó hace apenas una semana, pero el álbum se ganó los corazones de los amantes de la música y llegó directamente a la cima de las listas de música del Reino Unido en unos pocos días.

No fue solo su álbum lo que la hizo feliz, la emoción de Olivia está tocando los cielos ya que su último sencillo Good 4 U también se encuentra actualmente en la cima de la lista de música del Reino Unido. Esto la ha convertido en la solista más joven en haber conseguido el doble de las listas de música del Reino Unido.

“Sour” el nuevo álbum de Olivia Rodrigo

El éxito de su álbum “Sour” está haciendo historia.

El nuevo disco de la también estrella de Disney contiene 11 pistas, con nuevos sencillos como "Traitor" y "Jealousy, Jealousy", así Deja Vu, que estuvo en los primeros diez lugares y funcionó como trend para saber qué tan simétrico eras. Este álbum también incluirá su última canción Good 4 U.

"Mi primer álbum Sour está en todas partes ahora. Cada canción es tan personal y cercana a mi corazón. Poder compartirlas con la gente es lo más especial que he hecho en mi vida", escribió la estrella en su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió fotografías del detrás de escena del proyecto. "Gracias a todos los que hicieron posible este álbum", expresó la joven cantante en su cuenta oficial de Instagram al presentar su nuevo álbum.

La chica Disney agradece a sus fans

Luego que se diera conocer que la cantante logró doble éxito en el Reino Unido con su más reciente álbum “Sour” lanzado apenas el 21 de mayo, la chica Disney le agradeció el apoyo a sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram Olivia Rodrigo agradeció a sus fans por escuchar sus canciones. "Gracias a todos los que escucharon a Sour. Esta ha sido realmente la semana más genial de mi vida. Muy agradecida", escribió la artista tras hacer historia y convertirse en la primera cantante joven en recibir doble Número Uno en el Reino Unido.

