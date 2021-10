Olivia Rodrigo revela el curioso regalo que Joe Biden le dio en la Casa Blanca

Cuando la estrella del pop más grande del mundo visita al líder del mundo libre, es mejor que crea que recibirá un regalo, incluso si no tiene mucho sentido lo cual reveló Olivia Rodrigo tras su visita a la Casa Blanca.

En el episodio del miércoles de "Jimmy Kimmel Live!", Olivia Rodrigo dijo que el presidente Joe Biden le dio algunos obsequios cuando fue a la Casa Blanca el verano pasado para alentar a los jóvenes a vacunarse.

Kimmel señaló una foto de la cantante de "Drivers License" y Biden con gafas de sol y le preguntó de dónde había sacado las gafas, lo que la llevó a revelar qué regalos recibió del presidente.

“Me dio algunos obsequios. Él me dio esos. Me dio unos M & Ms y también me dio un calzador, lo cual fue extraño ”, dijo Rodrigo.

Además de los lentes oscuros y algunos dulces la estrella pop recibió un curioso regalo del mandatario.

“Tenía el emblema presidencial. Lo digo en serio. Está en mi casa ", dijo.

"Bueno, si alguna vez pensaste que Joe Biden era demasiado mayor para ser presidente, ahora sabemos que lo es", bromeó Kimmel.

Kimmel le preguntó si fingió estar interesada en el calzador.

"No lo vi cuando me lo dio", dijo. "Estaba como en una bolsa y la abrí y dije, '¡Ahh! Eso es tan cool.'"

Olivia Rodrigo en la Casa Blanca

En julio, Olivia Rodrigo fue a la Casa Blanca y apareció en un video con el Dr. Anthony Fauci alentando a la gente a vacunarse.

“Cuanto antes nos vacunemos, antes podremos pasar el rato con nuestros amigos y cantar canciones y todas las cosas divertidas”, dijo Rodrigo, presumiblemente sin referirse a usar calzador para calzar las zapatillas para poder salir y divertirse.

