Olivia Rodrigo podría estar nominada a mejor Álbum del año en los Grammys

Olivia Rodrigo es una de las cantantes más populares que hay actualmente en el mundo del espectáculo, y es que la joven intérprete se ha sabido posicionar en el gusto del público.

La egresada del programa de televisión “High School Musical: The Musical: The Series” estrenó su primer álbum como solista, justo a tiempo para el periodo de elegibilidad a las nominaciones de los Grammys.

Será en pocas semanas que se den a conocer los nominados, tan solo después de que se dio a conocer la lista de nominados de los Grammys Latinos.

¿Olivia Rodrigo podría obtener su primer Grammy?

Olivia Rodrigo podría estar nominada

La cantante de Good 4 U, que cuenta con más de 17 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram podría competir por Mejor Álbum del Año por su disco Sour.

De acuerdo con predicciones hechas por Billboard, los nominados podrían ser los siguientes: Grammy como Taylor Swift ( Evermore ), Billie Eilish ( Happier Than Ever ), HER ( Back of My Mind ) o Lil Nas X ( Montero ) Doja Cat ( Planet Her ), Olivia Rodrigo ( Sour ) o Bad Bunny ( El Último Tour Del Mundo )

Olivia toma presencia en eventos importantes

La interprete estaría compitiendo contra varios "veteranos"

Lo cierto es que, la cantante estadounidesne poco a poco se va posicionando como una de las figuras de renombre, de hecho la pudimos ver en la Met Gala, y tambien en la gala de la Academia de CInematografía, en donde lució un espectacular vestido negro.

Por lo pronto habrá que esperar unas semanas más para saber si la cantante recibió nominaciones.

¿Crees que Olivia Rodrigo pueda ganar su primer Grammy?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.