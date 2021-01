Olivia Rodrigo llega al número uno en Billboard Hot 100 con “Drivers License”/Foto: Teen Vigue

“Drivers License” de Olivia Rodrigo debuta en el n.° 1 del chart de Billboard Hot 100, destacándose como la canción más reproducida y más vendida de la semana.

El sencillo, lanzado el 8 de enero, marca el primer Hot 100 No. 1 de la joven de 17 años, luego de su primera semana de disponibilidad.

La cantante, compositora y actriz se abrió paso inicialmente con papeles en Bizaardvark de Disney Channel en 2016 y High School Musical: The Musical: The Series de Disney + en 2019.

La canción de alto perfil “Drivers License”, que también ha sido impulsada por escrutinio sobre su letra, la canción tiene presencia en TikTok y un gran apoyo de Taylor Swift, entre otros.

El Hot 100 combina transmisión de todos los géneros de EE. UU. (Audio oficial y video oficial), transmisión de radio y datos de ventas.

Todas las listas (con fecha del 23 de enero) se actualizarán en Billboard.com mañana (20 de enero).

“Drivers License”, publicada en Geffen/Interscope Records, ocupa el puesto número 1 en 1.116 en los 62 años de historia del Hot 100. Es el 48° sencillo en debutar en la cima, y el primero de 2021.

Olivia Rodrigo logra destacar con Drivers License

Aquí hay una mirada más profunda al primer viaje por carretera de Rodrigo al número 1 en el Hot 100, entre otros logros.

La canción atrajo 76,1 millones de streams en Estados Unidos y vendió 38.000 descargas en la semana que finalizó el 14 de enero, según MRC Data. También obtuvo 8.1 millones de impresiones de audiencia de radio en la semana que terminó el 17 de enero.

La pista debuta en el n.° 1 en todos los géneros. Streaming de canciones y Ventas de canciones digitales gráficos, marcando el primer líder de Rodrigo en cada lista, al ingresar al Pop Airplay (No. 31) y Pop Airplay para adultos (No. 37) rankings de radio.

Las 76,1 millones de transmisiones de la semana inaugural en Estados Unidos para "Drivers License" marcan un nuevo récord semanal para el primer sencillo de una artista promocionado adecuadamente en radio, servicios de transmisión y otras plataformas.

La suma es la mejor para cualquier canción en su primera semana de lanzamiento desde que "WAP" de Cardi B con Megan Thee Stallion, se disparó con 93 millones de transmisiones en EE. UU.

En la semana que terminó el 13 de agosto de 2020 (y en la cima del Hot 100 con fecha de agosto 22), el máximo para cualquier pista en su primera semana de disponibilidad.

Aunque es el segundo éxito de Olivia Rodrigo en los Hot 100: antes de "Drivers License", Rodrigo registró una entrada del Hot 100: "All I Want" (su permiso de aprendiz de la tabla metafórica) pasó dos semanas en la cuenta, alcanzando el puesto 90, donde debutó , en enero de 2020.

"All I Want" es de High School Musical: The Musical: The Series (Música de la serie original de Disney +) ; "Drivers License" es hasta ahora un single independiente, con el EP debut de Rodrigo, esperado este año.

De los 48 sencillos que debutaron en el No. 1 en el Hot 100, la mayoría, como era de esperar, lo han hecho con artistas establecidos. Solo siete han pertenecido a artistas en ascenso con una historia de listas menor o comparable en el momento de sus entradas que Rodrigo.

A sus 17 años y 11 meses, Rodrigo es el artista más joven al momento de encabezar el Hot 100 desde Billie Eilish, quien tenía 17 años, ocho meses y una semana cuando lideró con "Bad Guy" en agosto de 2019.

Olivia es una actriz, cantante y compositora que está liderando la listas de popularidad musical, con un sencillo que se ha vuelto el preferido del público/Foto: What's On Disney Plus

Cuatro artistas nacidos en la década de 2000 ahora han gobernado el Hot 100, uno nacido en 2000, 2001, 2002 y 2003: Rodrigo, Jawsh 685, Eilish (nacido el 18 de diciembre de 2001) y 24kGoldn (nacido el 13 de noviembre de 2000). cuyo "Mood", con Iann Dior, cae al No. 2 después de ocho semanas en el No. 1.

