Olivia Rodrigo, la estrella de Disney rompe con su nuevo álbum ‘Sour’

La cantante y compositora de 18 años, Olivia Rodrigo que cautivó al público con su canción número uno de ruptura "Drivers License" a principios de este año, lanzó su álbum debut el titulado “Sour”.

El nuevo disco de la también estrella de Disney contiene 11 pistas, con nuevos sencillos como "Traitor" y "Jealousy, Jealousy", así Deja Vu, que estuvo en los primeros diez lugares y funcionó como trend para saber qué tan simétrico eras. Este álbum también incluirá su última canción Good 4 U.

"Mi primer álbum Sour está en todas partes ahora. Cada canción es tan personal y cercana a mi corazón. Poder compartirlas con la gente es lo más especial que he hecho en mi vida", escribió la estrella en su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió fotografías del detrás de escena del proyecto. "Gracias a todos los que hicieron posible este álbum".

Para sus compañeros Swifties, Rodrigo tiene una dulce sorpresa: la cuarta pista de su álbum, 1 step forward, 3 steps back que mezcla New Year's Day del álbum de 2017 de la superestrella del pop Reputation. Swift y Jack Antonoff, uno de los productores de Taylor Swift, tiene créditos en la composición de este sencillo.

¿Quién es Olivia Rodrigo?

La cantante y compositora de 18 años debutó con su álbum ‘Sour’

Oliva es una joven actriz y cantante de apenas 18 años, cuyo nombre se ha mantenido en tendencia a lo largo de este 2021. En los últimos meses se ha posicionado como una de las artistas más escuchadas, con tan solo 3 canciones así como por el drama de su primer desilusión amorosa que se viralizó en TikTok.

En 2016 debutó como imagen de la “chica Disney” en la sitcom Bizaardvark de Disney Channel, proyecto que según ha revelado planea abandonar para dedicarse a la par de la actuación con la escena musical.

La actriz californiana inició su carrera en la industria del entretenimiento con pequeños papeles y actuando en comerciales para marcas de ropa.

Chica Disney

Oliva obtuvo su primer papel importante en el 2016 al co-protagonizar la serie de Disney Channel, Bizzaardvark, junto a la actriz Madison Hu. Sin embargo, su carrerta alcanzó la fama mundial al interpretar a Nini Salazar-Roberts, en la serie de Disney+, High School Musical: The Musical Series.

En su último proyecto, Olivia Rodrigo tuvo la oportunidad de interpretar las principales canciones de la historia e, inclusive, componer dos melodías para la banda sonora de la primera temporada: All I Want y Just For a Moment.

