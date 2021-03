Olivia Rodrigo borró su cuenta de Instagram

La creadora de éxitos de "Licencia de conducir" Olivia Rodrigo se pasó el fin de semana limpiando todas sus publicaciones de Instagram ,y dejando a los fanáticos con muchas preguntas sobre lo que está sucediendo.

La cantante y actriz eliminó todas las fotos anteriores que había compartido en la cuenta y desde entonces ha subido dos videos mudos inexplicables que se reproducen en un televisor de la vieja escuela.

El primero, publicado el viernes (26 de marzo), muestra un cono de helado derritiéndose.

El segundo, publicado el sábado (27 de marzo), muestra instantáneas de un viaje por el océano.

Ningún sonido acompañó a los videos en Instagram y fueron publicados sin subtítulos.

Olivia Rodrigo eliminó sus publicaciones en Instagram

¿Olivia Rodrigo planea nueva canción?

Los fanáticos exigieron una explicación en los comentarios, y algunos compararon sus misteriosas pistas con el tipo de adelanto que su ídolo Taylor Swift podría dejar antes de la revelación de un nuevo proyecto.

"ESTÁS TIRANDO A UNA TAYLOR", escribió uno, mientras que otro preguntó, "qué demonios en el taylor swift".

La actriz Kiernan Shipka hizo el comentario principal en el clip del helado, y señaló:

"Nunca antes me había emocionado con un cono de helado derretido, pero ahora lo estoy ????"

Antes de que borrara todo, Rodrigo se estaba volviendo loco por la canción de la era de Fearless recién lanzada de Swift, "You All Over Me".

Mientras tanto, su propia "Licencia de conducir" se aceleró hasta la cima de otra lista de Billboard , llegando al primer lugar en Adult Pop Airplay (con fecha del 27 de marzo).

¿Crees que Olivia Rodrigo prepare algún nuevo proyecto?, Dinos tu opinión en los comentarios.

