Olivia Rodrigo ¿Envía mensaje romántico a Joshua Bassett en Instagram?

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la cantante Olivia Rodrigo es una de las intérpretes femeninas más famosas del momento, sobretodo después del estreno de Drivers License, canción la cual ha sido un rotundo éxito en las listas de popularidad.

Mucho se rumora si esa canción está dedicada a su co-estrella en High School Musical: The Musical: The Series, Joshua Bassett con quien presuntamente tuvo una relación fallida, y que por ello le escribió la exitosa melodía.

Si bien la ahijada de Taylor Swift ha pasado la página, no se puede negar que su canción le sigue dando frutos, por lo que recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram hizo un guiño a la pieza.

Y es que la cantante compartió una imagen en la que aparece con un collar que tiene la frase “I still F*king Love You” que forma parte de la letra de la canción, por lo que los fans no dejaron de preguntarle si estaba dedicada a su ex pareja.

Aunque la famosa no ha dado una respuesta al respecto, lo más probable es que dicha frase lee dedicatoria, aunque otros creen que solamente se trata de promoción para su nuevo álbum, y que este collar formará parte de la “Merch” oficial de la cantante.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Olivia Rodrigo?

Fans creen que este post es para Joshua Bassett

La intérprete de “Deja Vu” promete ser una de las cantantes más importantes de los próximos años, pero esto se terminará de perfilar una vez que estrene su nuevo disco, el cual se llamará “Sour”, y que saldrá a la venta el próximo 21 de mayo, siendo uno de los más esperados.

La cantante compartió hace apenas unos días la portada y contraportada en su cuenta oficial de Instagram, incluyendo el setlist de canciones que estarán incluidas, y desde entonces los fans están más que emocionados por escuchar su música.

¿Crees que el post de Olivia Rodrigo vaya con dedicatoria para Joshua Basset?, ¿Quieres escuchar el nuevo álbum de la actriz de High School Musical: The Musical: The series?, dinos tu opinión en los comentarios.

