Olivia Newton-John de “Grease” ¿De que murió?

Olivia Newton-John es una famosa actriz y cantante que falleció en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos, así lo dio a conocer un familiar cercano a la actriz.

“Pedimos a todos que por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", dice la publicación en redes sociales, escrita por su esposo, John Easterling.

"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan en el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a la fundación", colocó el esposo de la famosa Olivia Newton-John.

¿Quién era Olivia Newton-John?

Olivia Newton-John es una famosa actriz y cantante

Hay que destacar Olivia Newton-John fue una cantante y actriz nacida en el Reino Unido el 26 de septiembre de 1948. A los cinco años de edad ella y su familia se mudaron a Australia, donde pasó sus primeros años de vida hasta estudiar en la Universidad de Melbourne.

Se sabe que la famosa actriz Newton-John fue reconocida a nivel mundial por su papel en Vaselina, película musical de 1978 y en la cual compartió protagónico con John Travolta. Además participó en producciones como “Xanadu”, “Tal para cual”, “Sordid Lives” y “A Few Best Men”, entre otras.

Como cantante debutó en 1971 con el álbum de estudio “If Not For You”. Después lanzó otros tantos como “Olivia”, “Let Me Be There”, “Clearly Love” y su último, “Friends for Christmas” en 2016 con John Farnham.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Olivia Newton John a los 73 años de edad

¿De qué murió la actriz y cantante Olivia Newton-John?

la actriz Olivia Newton-John murió a causa del cáncer de mama

Cabe destacar que la actriz Olivia Newton-John murió a causa del cáncer de mama, enfermedad que padeció desde 1992. "Cada día que vivimos es una bendición, nunca sabes cuándo se va a acabar el tiempo que tenemos. Todos tenemos una cantidad finita de tiempo en este mundo, y lo que tenemos que hacer es estar agradecidos por ello", dijo a The Guardian hace algunos años.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: