Olivia Newton-John: Las mejores fotos de la historia de la bella actriz

Lamentablemente la cantante, actriz y activista, Olivia Newton-John , ha muerto a la edad de 73 años, quien fue considerada una de las artistas discográficas más vendidas del mundo, que logró el reconocimiento mundial en 1978 interpretando a Sandy en la adaptación cinematográfica de Grease.

Olivia Newton-John mira hacia arriba después de actuar en la final de individuales masculinos en el campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne. 2005.

Olivia Newton-John en el campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne 2005.

Olivia Newton-John y John Travolta bailan en la alfombra roja cuando llegan a la celebración del 40 aniversario de la película "Grease" en Beverly Hills, California.

Olivia Newton-John y John Travolta bailan en la alfombra roja

De vuelta en el Reino Unido, al principio de su carrera como cantante, Newton-John se asoció con la australiana Pat Carroll para formar el dúo Pat and Olivia. Aquí posan para un retrato fuera de sus excavaciones en Londres en 1966.

. Cuando tenía seis años, los Newton-John emigraron a Melbourne, Australia

Newton-John en la banda de corta duración Toomorrow en 1970, con sus compañeros Benny Thomas, Karl Chambers y Vic Cooper. La banda fue creada por Don Kirshner, con la esperanza de seguir su éxito con The Monkees, y se presentó por primera vez al mundo en el musical de ciencia ficción poco visto del mismo nombre. Toomorrow fue la segunda película de Newton-John, y la banda sonora fue su primer álbum.

Aquí posan para un retrato fuera de sus excavaciones en Londres en 1966

En un refugio de animales local de ASPCA en la ciudad de Nueva York en 1977. Newton-John fue un activista a largo plazo en temas de derechos de los animales.

En un refugio de animales local de ASPCA en la ciudad de Nueva York en 1977

Newton-John y Travolta cantando su hit You're the One That I Want.

Newton-John y Travolta cantando su hit You're the One That I Want.

Elton John se une a la fiesta de estreno de Grease en Studio 54 en la ciudad de Nueva York, junio de 1978.

Elton John se une a la fiesta de estreno de Grease

Newton-John y Michael Jackson en una fiesta después del estreno del musical Dreamgirls en 1983.

Newton-John y Michael Jackson

Con el tenista australiano Pat Rafter en la víspera de los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000, intercambiando la llama olímpica en el puente del puerto de Sydney antes del encendido de los anillos olímpicos.

Con el tenista australiano Pat Rafter en la víspera de los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000

Newton-John y su esposo John Easterling durante la Caminata de Bienestar y la Carrera de Investigación en Melbourne en 2018. El evento anual recauda fondos para el Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Victoria, Australia

Newton-John y su esposo John Easterling

