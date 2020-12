Olivia Jade, hija de Lori Loughlin “avergonzada” de que la actriz esté en prisión/Foto: Los Angeles Times

Olivia Jade Giannulli ha revelado por primera vez el momento en que se enteró de que sus padres Lori Loughlin de 56 años, y Mossimo Giannulli de 57, estaban siendo arrestados por su participación en el escándalo de admisión a la universidad.

En una sincera entrevista en Red Table Talk, la influencer de las redes sociales de 21 años admitió que estaba "avergonzada" cuando se conoció la noticia en 2019.

Hablando con Jada Pinkett Smith, su hija Willow y su madre Adrienne Banfield-Norris en el episodio del 8 de diciembre, la hija menor de la estrella de Fuller House dijo que estaba de vacaciones de primavera en marzo de 2019 cuando recibió una llamada telefónica que insinuaba que algo andaba mal.

“Solo recuerdo recibir una llamada y fue como, 'Hola Liv, ¿has hablado con tu mamá?'”, Dijo Olivia, sin identificar quién era la persona que llamaba. “Y yo estaba como, 'No. ¿Por qué?' Y me dijeron: 'Te dejaré hablar con ella y luego me llamarás'".

“Entonces colgué el teléfono y tuve un presentimiento realmente extraño. No sabía de qué estaba hablando. Pero yo estaba como, solo voy a buscar el nombre de mi mamá (en internet) y luego está en todas partes", declaró la joven.

Ella agregó: "Y estaba sentada con un grupo de amigos y supe en cualquier segundo que todos lo sabrían también, si es que no ya lo sabían ya. Y recuerdo como congelarme y sentirme tan avergonzada. Me fui a casa y me escondí durante unos tres o cuatro meses”.

Lori y su esposo Mossimo Giannulli ahora están en prisión, cumpliendo una condena de algunos meses/Foto: Just Richiest

Olivia Jade no sabía del fraude que cometieron sus papás

Olivia todavía estaba inscrita en la Universidad del Sur de California, la universidad en la que sus padres fueron acusados de pagar $ 500,000 como parte de un plan de fraude de admisión para asegurarse de que ella y su hermana Isabella Rose, de 22 años, obtuvieran lugares.

Pero estaba demasiado avergonzada para siquiera mostrar su rostro allí después de que arrestaron a la actriz y al diseñador. “Y la escuela todavía estaba en sesión”, dijo Olivia.

“Técnicamente, después de las vacaciones de primavera, estaba volviendo a la escuela y me sentía muy avergonzada y, aunque realmente no entendía al 100 por ciento lo que acababa de suceder (porque había muchas cosas que cuando estaba solicitando no estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando)", explicó.

"Entonces, cuando llegué a casa, me sentí muy avergonzada. Yo estaba como, no puedo volver allí. Esto está mal. Pero solo recuerdo sentirme avergonzada, avergonzada y regresar al infierno a casa", confesó Olivia Jade.

Admitiendo que ella "nunca regresó", Olivia agregó: "Sabes qué, no debería haber estado allí en primer lugar, claramente, así que no tenía sentido que intentara regresar".

Durante la sincera entrevista en el programa Facebook Watch, Oliva admitió que toda su familia ahora reconoce que lo que hicieron Lori y Mossimo estuvo mal.

"Creo que lo que no ha sido muy público es que no hay justificación o excusa de lo que sucedió", dijo cuando se le preguntó si había discutido el caso con sus padres antes de que se reportaran a la prisión federal este otoño.

Olivia afimó: “Porque lo que pasó estuvo mal y creo que cada persona de mi familia puede estar como, eso fue un desastre, eso fue un gran error".

“Pero creo que lo que es tan importante para mí es aprender del error, no ser avergonzada y castigada ahora y no tener una segunda oportunidad. Debido a que tengo 21, siento que merezco una segunda oportunidad para redimirme, para demostrar que he crecido", declaró la influencer.

Al parecer, Isabella y Olivia, hijas de Lori Loughlin, no sabían que sus padres sobornaron para que ellas ingresaran a la universidad, pero las jóvenes decidieron no regresar a la institución/Foto: Revista Ronda

La admisión de Olivia de que sus padres sienten remordimiento es un marcado contraste con la actitud de la pareja ante la situación cuando estalló el escándalo. Durante más de un año después de que fueron arrestados y acusados de fraude por tratar de hacer pasar a ambas hijas como reclutas, negaron que fueran culpables.

A pesar de que docenas de otros padres involucrados en el caso, incluida la estrella de Desperate Housewives Felicity Huffman, llegaron a acuerdos con la fiscalía, continuaron insistiendo en que eran inocentes.

Finalmente, como te informamos en La Verdad Noticias, en mayo de 2020, ambos se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico y postal. Lori Loughlin fue sentenciada a dos meses tras las rejas y está cumpliendo su condena en la prisión federal de Dublín después de presentarse en el centro penitenciario en octubre.

Mossimo comenzó su sentencia de cinco meses en noviembre en Lompoc, cerca de Santa Bárbara, California. Ambos han pagado un total de 400.000 dólares en multas como parte de su acuerdo de culpabilidad.

“Ha sido difícil”, dijo Olivia. “Creo que nadie, sin importar cuál sea la situación, no quiere que sus padres vayan a la cárcel, pero también creo que es necesario que sigamos adelante y avancemos”. ¿Crees que realmente las hijas de Lori Loughlin no sabían el fraude escolar?

