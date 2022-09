Olivia Collins ocultó que es sorda de nacimiento por esta triste razón

A finales de mayo pasado te dimos a conocer que Olivia Collins anunciaba su salida de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy por problemas de salud y días más tarde se reveló en la revista TVNotas que ella estaba perdiendo la audición debido a su avanzada edad. Hoy, la actriz chilena desmiente este rumor y confirma que es sorda de nacimiento.

Por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Sordera, la estrella de telenovelas confesó que mantuvo en secreto su discapacidad por miedo a ser discriminada por la sociedad, el cual tristemente desarrolló luego de haber sido víctima de bullying en la escuela.

“Tengo un secreto, un secreto que la vida me dio, que la genética me dio… Yo soy sorda yel ser sorda lo he llevado desde pequeña, desde que nací”, reveló Olivia Collins.