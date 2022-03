Olga Wornat revela enemistad entre los miembros de la Dinastía Fernández

La relación familiar se fracturó tras la muerte de "El Charro de Huentitán".

La Dinastía Fernández se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que Olga Wornat, autora de la biografía no autorizada de Vicente Fernández que fue adaptada por Televisa y Univisión para ser una serie de televisión, diera a conocer que existe una rivalidad entre los hijos de “El Charro de Huentitán”.

En entrevista para el programa De Primera Mano, la periodista argentina reveló que en estos momentos no existe una buena relación entre Gerardo, Alejandro y Vicente Fernández Jr. Dicha situación solamente perjudica a Doña Cuquita, quien lucha porque la televisora de San Ángel no siga lucrando con el nombre del cantante.

“En este momento no se hablan entre los hermanos. No se dirigen la palabra. Alejandro casi no va al rancho… La relación es pésima, pésima”, fueron las declaraciones de la también escritora, mismas que refuerzan los rumores de que los miembros de la Dinastía Fernández estarían en fuertes desacuerdos por temas económicos.

No le tiene miedo a la Dinastía Fernández

La periodista argentina asegura que ha recibido amenazas por parte de Gerardo Fernández.

Dicha entrevista llega luego de que Olga Wornat revelara que Gerardo Fernández tiene planes de demandarla por escribir y publicar el libro ‘El Último Rey’. Sin embargo, ella ha dejado en claro que no tiene miedo a las futuras acciones legales que pudieran surgir a raíz de la polémica que provocó su más reciente proyecto literario.

“Muchos me preguntaban '¿Tienes miedo?'. No, yo no tengo miedo a nada… Yo digo 'Que me demande', pero que lo diga, que aparezca de frente”, señaló durante una llamada telefónica con el periodista Javier Poza, misma que se emitió a través de Grupo Fórmula.

¿Quién es Olga Wornat?

Además de Vicente Fernández, la periodista argentina ha escrito las biografías de Carlos Menem, Marta Sahagún de Fox y Felipe Calderón Hinojosa.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Olga Wornat es una periodista y escritora nacida en la provincia de Misiones, Argentina que ha ejercido su profesión durante 35 años, tiempo en el que ha publicado 11 libros, varios de ellos convertidos en best-sellers.

