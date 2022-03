Olga Wornat reta a la Dinastía Fernández; no teme a las demandas

La periodista argentina asegura que le han informado que Gerardo Fernández tiene planes de demandarla.

Olga Wornat reveló en entrevista con Jorge Poza para Fórmula Entretenimiento que un miembro de la Dinastía Fernández tiene planes de demandarla por ser la autora del libro ‘El Último Rey’, la biografía no autorizada de Vicente Fernández. Sin embargo, ella ha dejado en claro que no tiene miedo e incluso le ha mandado un mensaje a la familia del cantante.

La periodista de origen argentino señaló que en todo momento buscó tener contacto con los hijos de “El Charro de Huentitán”, pero solo Vicente Fernández Jr. accedió a platicar con ella mientras que Gerardo Fernández le dio un mal trato. En lo que respecta a Alejandro Fernández, dijo que la comunicación no se dio porque él estaba de gira.

Por otro lado, mencionó que le parece injusto que la Dinastía Fernández haya recurrido a un juez para obligar a Televisa para que suspendieran la bioserie de Vicente Fernández: “Que aparezcan las series, los documentales… Todas las historias audiovisuales sobre Vicente Fernández se lo merece, entonces ¿por qué una sí y otras no?”.

Finalmente, Olga Wornat dijo que le han informado que Gerardo Fernández busca interponer una demanda en su contra, lo cual no le preocupa en lo absoluto: “Muchos me preguntaban '¿Tienes miedo?'. No, yo no tengo miedo a nada… Yo digo 'Que me demande', pero que lo diga, que aparezca de frente”.

Lamenta censura a bioserie de Televisa

Fue a través de su cuenta de Instagram que la periodista argentina se pronuncio al respecto de la polémica con la bioserie de Televisa.

Esta no es la primera vez que la periodista argentina se pronuncia en contra de las acciones legales emprendidas en contra de la bioserie ‘El Último Rey: El Hijo de Pueblo’, pues ya había hablado de ello por medio de un comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram.

“Mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados y acciones jurídicas que, de prevalecer, dañarían gravemente la libertad de expresión, y que debería estar fuera de todo debate banal de marcas o derechos… Me resulta inadmisible lo que está sucediendo y lo siento como un burdo intento de censura previa”, declaró Olga Wornat.

¿Quién es Olga Wornat?

Además de Vicente Fernández, la periodista argentina ha escrito las biografías de Carlos Menem, Marta Sahagún de Fox y Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Olga Wornat es una periodista y escritora nacida en la Provincia de Misiones, Argentina. En lo que respecta a su carrera profesional, se sabe que tiene más de 35 años de trayectoria, tiempo en el que ha publicado 11 libros, varios de ellos convertidos en best-sellers.

Fotografías: Redes Sociales