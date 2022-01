Olga Sana y Gustavo Adolfo Infante, contra los que se ofenden con la comedia

La comediante y el periodista se quejaron de las personas que se ofenden de los chistes.

La comediante Bettina Salazar, mejor conocida como Olga Sana, aprovechó su visita al programa De Primera Mano para lanzarse en contra de “la generación de cristal”, a quienes criticó por ofenderse de los chistes que se cuentan sobre las minorías. A dicho reclamo se le sumó Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que ya no se puede bromear con nada.

Frente a las cámaras de Imagen Televisión, la estrella cómica del extinto Sabadazo confesó que no piensa dejar de hacer chistes solo porque estos puedan resultar ofensivos para cierto tipos de personas, pues asegura que no le interesa en lo absoluto si ellos se ofenden o no.

La comediante dejó en claro que no le dará gusto a la llamada "generación de cristal".

“La generación de cristal, neta están muy mal. No vamos por ustedes a dejar de decir las cosas, de hacer comedia. A mi no me interesa sí se ofenden… Señor ya no vamos a poder decir nada”, declaró sin tapujos Bettina Salazar en el programa De Primera Mano.

Gustavo Adolfo Infante asegura que ya no se puede hacer comedia

Bendita “Generación de cristal” que entendimos lo que estaba mal y debía cambiar.



Por su parte, Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente dio positivo a Covid-19 tras viajar a Cancún, aseguró que los comediantes han tenido que recortar su extenso catálogo de chistes con tal de no ofender a las personas o de lo contrario terminan recibiendo duras críticas en redes sociales. Incluso aseguró que el futuro de la comedia está en riesgo.

“Las personas de la comunidad LGBT ya no lo permiten, las mujeres ya no lo permiten, los gorditos y las gorditas tampoco y los chaparros ya no lo quieren, ¿entonces de qué se va a hablar en la comedia?”, mencionó exasperado el polémico periodista de Imagen Televisión.

¿Quién es Olga Sana?

La comediante se hizo viral al revelar en un programa en vivo que padecía cáncer de mama.

De acuerdo a información que circula en Internet, Bettina Salazar alias Olga Sana es una reconocida comediante mexicana. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ella se hizo viral en 2016 al confesar por medio de un sketch en Sabadazo que padecía cáncer de mama, considerada la primera causa de muerte de mujeres en México.

