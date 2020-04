Olaf en casa: No te PIERDAS de los nuevos cortos basados en Frozen

Animatio Studios y su equipo de producción ha dado una gran sorpresa a los fans de la película animada Frozen, pues ha lanzado Olaf en casa, una serie de cortos animados inspirados en el mundo de Frozen.

Tal parece que con la actual cuarentena por coronavirus o Covid-19, se estima que quienes más han sufrido con el aislamiento han sido los niños, pues no pueden salir a jugar con tanta libertad como quizás estén acostumbrados.

Es por eso que pensando en los más pequeños de casa, Animation Studios anunció una serie de cortos sobre el personaje de Frozen, 'Olaf', quien es interpretado por Josh Gad y que promete ser de mucho entretenimiento para los pequeñines.

Hay que destacar que la dirección y producción corre a cargo del equipo que realizó las películas, dichas animaciones van bajo el nombre de Olaf en casa, pues los creadores han trabajado en ella desde sus hogares.

Entre otros detalles se ha comentado que las historias son de historias cortas en menos de un minuto, que estarán basadas en el fantástico reino de Arendelle donde viven los personajes de 'Ana' y 'Elsa' y que los niños podrán identificar rápidamente con la historia original de la cinta Frozen.

La historia de Frozen

Es una película de animación producida por Walt Disney Animation Studios y ganadora de 2 Premios Óscar por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Let It Go, fue estrenada el 27 de noviembre de 2013.3 Inspirada en la historia de La reina de las nieves de Hans Christian Andersen.

Es el 53.º largometraje animado de la lista de clásicos Disney, con las voces de Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Santino Fontana y Josh Gad. Un tiempo después se creó un corto secuela titulada: Frozen Fever el cual fue estrenado en cines en 2015 con la película La Cenicienta. Además un mediometraje titulado Olaf's Frozen Adventure se estrenó en cines por tiempo limitado4 junto con Coco, de Pixar, el 22 de noviembre de 2017.