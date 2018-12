“Oídos Sordos”, de Pilar Sordo, Para Prestarnos Atención

La autora Pilar Sordo asegura que en Latinoamérica pareciera que trabajamos y vivimos con lo urgente y no le damos lugar a lo importante, lo que influye mucho en la desconexión que llegamos a tener con el cuerpo porque, como estamos tan centrados hacia afuera en pro de un rendimiento, ese rendimiento nos imposibilita muchas veces tomar contacto con nosotros mismos y, por lo tanto, el riesgo de enfermarnos sin saber por qué, o sin preguntarnos nada es enormemente alto.

Pilar Sordo es también comentarista del comportamiento típico en distintos países de Latinoamérica

Las personas hemos ido construyendo un circuito que, efectivamente, termina generando malos hábitos porque está orientado hacia conseguir cosas. Tenemos como un discurso de que el cuerpo es el envase del alma y un montón de frases que suenan súper bonitas, pero que en el minuto en que hay que tomar conciencia de que efectivamente es nuestro recipiente, de que efectivamente no lo podemos cambiar y que hay que tratar de cuidarlo para que dure con la mejor calidad de vida el mayor tiempo posible, ahí caemos en inconsistencias brutales.

Pilar utiliza sus propias experiencias para conducir investigaciones, analizarlas y construir conclusiones.

Chile y México son los dos países que tienen el mayor índice de obesidad infantil en el mundo, por lo tanto, bien no lo estamos haciendo. Claramente no hay ninguna enseñanza que lleve a que esos hijos se conecten con su cuerpo desde pequeños. Ahora, la escuela no está educando en variables emocionales, no está educando en liderazgo, no está educando en lo que son las mal llamadas habilidades blandas, no está educando en eso, no está educando en empatía, en solidaridad. Está educando en éxito, en rendimiento cognitivo, no en rendimiento emocional. Por lo tanto, muy por debajo va a estar el contacto con el cuerpo.

Dirige la Fundación CáncerVida, para pacientes con cáncer al pulmón y páncreas en memoria de Óscar Letelier González.

La gente que ama lo que hace es más negadora de entender que, a pesar de hacer lo que a uno le gusta, igual el cuerpo necesita descansar, no le podemos seguir pidiendo al cuerpo lo que le pedía hace 20 años.

Este libro nos recuerda cosas tan simples como importantes: escuchar buena música, consentirnos, descansar. No debemos dejar atrás la búsqueda del silencio y el aumento de preguntas los uno en un solo factor; otro tiene que ver con el desarrollo y el espíritu de trascendencia, entender que todo en la vida tiene un sentido y un significado; que si me duele la cabeza es por algo emocional que no estoy viviendo de buena forma y, por lo tanto, hay que buscar y explorar en ese sentido de trascendencia. El tercero tiene que ver con tener más conciencia del cuerpo y del presente, que eso que me lleve a comer sanamente, a relacionarme con gente sana y no tóxica. Estar dispuestos a escuchar más al otro en vez de hablar.

Dale un vistazo al libro: http://bit.ly/1TFgmH3

Ricardo D. Pat