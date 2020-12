Offset sale en defensa de Cardi B después de ser criticada por Snoop Dogg/Foto: Rolling Stone México y Venus Media

Offset ha defendido a Cardi B después de que Snoop Dogg criticara la letra de su exitoso sencillo, 'WAP'.

El veterano rapero de 49 años criticó recientemente el sencillo que encabezó las listas de éxitos, que Cardi grabó junto a Megan Thee Stallion, por ser demasiado atrevido y "falto de imaginación".

Y ahora, el esposo y compañero rapero de Cardi, Offset, ha saltado en defensa de su cónyuge, diciendo que "odia cuando los hombres" se involucran en "el negocio de una mujer", ya que cree que los hombres deberían alentar el "empoderamiento de las mujeres".

Él dijo: "Ella ha crecido. No me meto en el negocio de una mujer, así que solo voy a decir que odio cuando los hombres hacen eso".

"Como raperos, hablamos de la misma mi*rda. Los hombres no pueden hablar de las mujeres, son demasiado poderosos, en primer lugar. Hay mucho empoderamiento de las mujeres, no lo rechaces. Nunca tuvimos tantas artistas femeninas que manejan esta mi*rda, nos alcanzan, [incluso] nos pasan y establecen récords. Esa [canción] son dos mujeres en un disco, es un disco muy exitoso", expresó Offset.

A pesar de la polémica en su matrimonio, parece que Offset sí apoya lo que Cardi hace con su trabajo, algo que ha sorprendido a los fans/Foto: Glamour

Offset apoya lo que Cardi B quiera hacer con su música

El rapero de Migos agregó que los hombres deberían ser "edificantes" para las mujeres, en lugar de decirles lo que pueden y no pueden hacer.

Le dijo a TMZ: "Debemos animar a nuestras mujeres y no decir lo que pueden o no pueden hacer. Ya sabes, ¿ cuánto tiempo se les ha dicho a las mujeres que no pueden hacer algo o que no deberían hacer esto o que han sido excluidas del entretenimiento? Por lo tanto, me mantengo alejado de las cosas femeninas ... Es entretenimiento".

"Puedes ir a YouTube para ver a personas filmar videos con armas y hablar sobre matar. No podemos juzgar ciertas cosas". declaró.

Los comentarios de Offset se producen después de que Snoop Dogg dijera recientemente que el exitoso sencillo de Cardi y Megan necesitaba más "privacidad" e "intimidad", como te informamos en La Verdad Noticias.

Snoop dijo: "Oh, Dios mío. Más despacio, más despacio y tengan algo de imaginación. Tengamos algo de privacidad, algo de intimidad, donde él quiere averiguar en lugar de que tú le digas..."

"Eso es como tu orgullo y posesión y ese es tu joya del Nilo, eso es a lo que debes aferrarte. Esa debe ser una posesión de la que nadie se entere hasta que se entere", afirmó el famoso rapero. ¿Estás de acuerdo con las palabras de Offset al defender a Cardi B? o ¿Consideras que Snoop Dogg tiene razón?

