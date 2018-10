Ofelia Medina a favor de la caravana de emigrantes

La primera actriz Ofelia Mediana se presentara el próximo 31 de octubre en el Teatro de Cancún, junto al elenco de ‘Las Recogidas’ a las 7 y 10 de la noche, en la que compartirá escena junto a otras nueve actrices como Macaria, Susana Dosamantes, Nailea Norvind, Andrea Escalona, Nicole Vale, Laura Flores, Rosario Gloria Chagoyán, Patricia Reyes Spíndola, entre otras.

En una entrevista exclusiva con LA VERDAD, además de hacer una atenta invitación a verla en la obra ‘Las Recogidas’, habló de temas delicados como lo es la emigración y de cómo ha surgido tanto odio a personas que solo buscan una mejor vida.

“Van a poder ver a 10 mujeres en escena que son de diversas edades, con mucho estilo y maneras, son 10 actrices profesionales, trabajan para que la gente sea feliz por lo menos un rato en el teatro uno puede relajarse por dos horas, no te olvidarás de las cosas de la vida pero vas a reírte de ti mismo”, comentó la actriz.

De igual forma la actriz habló al respecto de los problemas políticos que suceden hoy día y hablo a favor de la caravana de inmigrantes que proviene de Centroamérica.

“Yo creo que es una dolorosa situación que haya gente que no reconozca los derechos humanos a las personas y que vienen a México, México es un país que produce muchos emigrantes es el sistema político mexicano el responsable de esta situación por la corrupción tan grande que hemos vivido”, comentó Ofelia Medina al respecto.

“A nosotros nos han rechazado y ahora vamos a rechazar a nuestros hermanos, sabemos que hay muchos problemas, pero no vienen a quitarnos nada, vienen a salvar sus vidas y los gobiernos de sus países son responsables, se ven violentados por las políticas migratorias, a los nuestros no queremos que les digan ilegales. Me duele la agresión contra las familias contra las personas, contra los niños”, se pronunció la actriz.

Señaló que aunque la culpa de los movimientos migrantes es gracias a los sistemas de gobierno corruptos, está en todos nosotros el poder cambiar a nuestro país.

“Existe tanta gente que tiene tanto odio en su ser, estoy de acuerdo en buscar soluciones, es verdad que en México no hay trabajo, esperemos que el nuevo gobierno ayude, pero ellos no nos van a resolver todo, somos nosotros quienes tomaremos las decisiones que cambien este país”.