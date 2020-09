Odalys Ramírez revela lo difícil que fue trabajar al lado de Mauricio Clark

Tal vez no lo sepas pero Odalys Ramírez comenzó su carrera como conductora en TV Azteca al lado de Daniel Bisogno e Ingrid Coronado y tras pasar por las cámaras de Telehit, la famosa se incorporó a Televisa, donde trabajó de la mano de Mauricio Clark, con quien daba las noticias de espectáculos.

Odalys Ramírez recordó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda el cómo fue trabajar con el ex-conductor Mauricio Clark, quien en los últimos años ha causado un sinfín de polémicas en las redes sociales por sus declaraciones respecto a la homosexualidad.

Odalys Ramírez reveló varios detalles de Mauricio Clark en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Odalys Ramírez asegura que Mauricio Clark es extremista

La conductora habló sobre la personalidad adictiva que caracteriza a Mauricio Clark: "Mau tiene una personalidad adictiva, o sea, todo lo hacía al extremo. De repente llegaba y decía: 'Es que estoy jugando tenis' y, entonces jugaba tenis cinco horas al días, y era como: 'Dude juega tenis como la gente normal.

Odalys Ramírez asegura que le cuesta entender las actitudes de Mauricio Clark.

Odalys Ramírez reconoció que Mauricio Clark tomó un camino incomprensible para ella y relató un episodio que vivió con él mientras trabajaban juntos: "Le afectó ser tan extremista y radical. Yo siento que él ha tomado un camino que a mí me cuesta trabajo entender".

“Cuando estaba embarazada de Gia, Mauricio tuvo una recaída muy severa, estábamos trabajando juntos en 'Primero noticias', me llamó Pedro, el productor y me decía porque no aparecía Clark a cuadro, entonces, yo apurándome con la sección porque lo que me dijo que él iba a hacer ya no lo pudo hacer porque se quedó dormido o no podía porque llegaba devastado físicamente", contó la esposa de Patricio Borghetti.

Asimismo, Odalys Ramírez mencionó que tenía una amistad muy sólida con el ex-conductor, a quien descubrió como una persona "generosa" y agregó que le tiene un gran cariño.

"Una hermandad fenomenal. Teníamos el mismo humor… Loret nos mandó al último escritorio del New Center, donde más lejos estuviéramos del set y aún así a veces tenían que venir a callarnos porque llorábamos de la risa (...) Yo creo que esa complicidad se notó mucho al aire", finalizó la conductora.

Fotografías: Instagram