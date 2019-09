Odalys Ramírez luce sus ENCANTOS mejor que Yanet García ¿A quién le vas?

La sensual Odalys Ramírez, quien es una famosa presentadora de televisión en Televisa ha impactado con una imagen en la que aparece mostrando sus atributos como nunca antes.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde Odalys Ramírez ha publicado una imagen en donde aparece luciendo sus exquisitos encantos en un atrevido traje de baño, con el que deja entrever sus delicados atributos.

Hay que destacar que la famosa conductora es una de las bellezas de la famosa televisora que, a pesar de que ya es madre, goza de un escultural cuerpo que muchas veces ha sido comparado con el de la famosa chica del clima de México, la famosa Yanet García, que no muestra su pecho pero presume sus fornidas piernas.

La imagen ha enloquecido a muchos de sus seguidores, ya que hasta el momento la ardiente publicación ha recaudado más de catorce mil reacciones acompañadas de atractivos comentarios en una larga lista.

Entre los comentarios que se alcanzan a leer se encuentran algunos como estos: “Que guapa estas”, “Que bonita eres Oda”, “Que puede ver con un ojo”, “Copiaré el diseño de tus uñas”, “Te felicito que té diviertas con tu esposo que tengas un domingo que descanses”, “La más guapa de todas”, entre muchas otras.

SU VIDA EN FAMILIA

En cuanto a la vida familiar, Odalys Ramírez y Patricio Borghetti terminaron de completar su familia con el nacimiento de Rocco, su segundo hijo en común, por lo que el presentador ha decidido someterse a la vasectomía como un acto solidario a su esposa, ya que, dice, no siempre debe ser la mujer la que atraviese por una operación.

Así lo dejó en claro Patricio Borghetti: “La decisión de no tener más hijos ya está, nos cuidamos, seguro me haré la vasectomía…la verdad es que casi siempre quienes cierran la fábrica son las mujeres, pero creo que a los hombres también les toca poner de sí en estos menesteres, entonces me parece perfecto colaborar con eso.