Odalys Ramírez hace llorar a Pato Borghetti de TV Azteca ¿se pelearon?

La hermosa conductora Odalys Ramírez de Televisa, dejó sorprendidos a sus fieles admiradores de Instagram por hacer llorar al conductor de TV Azteca Pato Borghetti, ¿acaso los famosos se pelearon?.

La conductora de Televisa y el presentador de TV Azteca compartieron emotivos videos para celebrar los 9 años de estar juntos como pareja, pues al parecer la emotiva publicación que le hizo Odalys Ramírez a Pato Borghetti, logró que el también actor comenzara a llorar de la emoción por el mensaje de aniversario.

Con motivo de su aniversario Odalys Ramírez recurrió a Instagram para sorprender al padre de sus hijos, con tiernas fotografías de sus mejores momentos juntos, la conductora de Televisa compartió un romántico mensaje para el presentador de TV Azteca.

La conductora Odalys Ramírez recordó aquellos inolvidables momentos que ha compartido junto al conductor de TV Azteca, pues ambos han derrochado amor en Instagram, y ahora con su reciente aniversario no dudaron en presumir a sus seguidores en redes sociales lo enamorados que están.

Odalys Ramírez dedica romántico mensaje al conductor de TV Azteca

El conductor de TV Azteca confesó que al ver el video y leer las emotivas palabras de Odalys Ramírez, comenzó a llorar de la emoción que siente al recordar cada momento que ha vivido junto a la famosa de Televisa.

"Siento que fue ayer nuestra primera cena..

...Tú eres la mejor decisión de mi vida. Amo nuestra vida, nuestra familia. Gracias por tanto guapo mío. 9 años después no deja de sorprenderme tu generosidad, tu amor, tu lealtad, tu bondad. No me imagino un mejor padre para nuestros hijos , tienen tanta suerte de tenerte." Comentó Odalys Ramírez.

Mientras que Pato Borghetti también le dedicó un emotivo mensaje de aniversario a Odalys Ramírez, y con una tierna y romántica fotografía, el conductor de TV Azteca celebró los 9 años que ha compartido con la famosa de Televisa.

