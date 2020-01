Odalys Ramírez de Televisa causa revuelo en Internet al mostrarse amamantado.

¡La marihuana ya es legal en Illinois! Cualquier persona mayor de 21 años puede comprar y poseer 30 gramos de marihuana recreativa en Illinois. Las personas que no viven en Illinois pueden comprar la mitad de cada una de esas cantidades. Los pacientes médicos pueden comprar semillas de marihuana y cultivar hasta cinco plantas en casa, siempre y cuando se mantengan fuera de la vista del público. . . . . #weed #mariguana #legalweed #legalweedlife #noticias #news #medicinanatural

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Jan 7, 2020 at 12:29pm PST