Octavio Ocaña y la vez que triunfó como actor infantil en los Premios TVyNovelas

El fallecimiento del actor Octavio Ocaña, conocido por haber dado vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, causó gran sorpresa entre el público televidente. Por tal motivo, no sorprende que algunos cibernautas se hayan dado a la tarea de revivir los momentos más memorables de su carrera artística y uno de ellos fue su nominación en los Premios TVyNovelas 2008.

De acuerdo a información que circula en Internet, la estrella de televisión, quien en aquel entonces apenas era un niño, había sido nominado en la categoría a Mejor Actor Infantil por su talentosa participación en la telenovela Lola, érase una vez. Compitiendo contra Danna Paola y Santiago Hernández, él logró llevarse a casa el codiciado galardón.

Uno de los momentos más emotivos de aquella noche fue el discurso de agradecimiento de la pequeña estrella de Vecinos, mismo que fue aplaudido por todos los presentes debido a que mencionó con orgullo que era originario de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

“En primera quiero dar gracias a Dios por haberme puesto aquí y haber recibido este premio. En segunda, quiero darle las gracias a mi padre, que me ha apoyado en todo… En tercera, a los ciudadanos de Tabasco, que yo soy de allá, a mi pueblo de Tabasco les mando un saludo y un abrazo, y a mis fans que me apoyan”, dijo muy emocionado en los Premios TVyNovelas 2008.

Abrió su corazón en Instagram

En marzo del 2020, el fallecido actor compartió con sus fans una emotiva reflexión.

Doce años más tarde, el joven actor compartió en su cuenta de Instagram una fotografía del premio, pero el detalle que más llamó la atención es que abrió su corazón con sus fans y dejó en claro que dicho reconocimiento era muy importante para él debido a que le había costado demasiado conseguirlo, además de que se sentía orgulloso de trabajar a tan temprana edad.

“Algo que me costó mucho sacrificio, muchas desveladas. Me da mucho orgullo trabajar desde niño y tener este logro en mi carrera, gracias a Dios y a mi familia que me apoya siempre, un bonito reconocimiento y gracias a todos los fans que me apoyan”, escribió Octavio Ocaña en aquella ocasión.

¿Qué pasó en realidad con Octavio Ocaña?

El repentino fallecimiento del actor dejó en shock a todo el medio artístico mexicano.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la tarde del viernes 29 de octubre se reportó que Octavio Ocaña fue asesinado a balazos en el Estado de México. Sin embargo, las versiones oficiales no convencen al público, quienes creen que el actor pudo haber sido víctima de la brutalidad policial.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales