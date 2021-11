Octavio Ocaña ha sido homenajeado por el equipo de futbol “La Trinidad”; todos los jugadores vistieron un jersey en honor al fallecido actor, además de dedicarle el encuentro deportivo.

A través de sus historias de Instagram, Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, mostró a sus seguidores el homenaje que hicieron los jugadores del equipo de futbol “La Trinidad”, donde jugaba su hermano.

Trascendió que todos los miembros del equipo portaban una camiseta con el nombre de Octavio Ocaña, así como el número 10, que era el que portaba el actor.

Hermana de Octavio compartió el homenaje en redes

Octavio Ocaña recibe homenaje por parte del equipo de futbol donde jugaba.

En compañía de esto, Bertha Ocaña publicó otra historia donde le pide a su hermano que ayude a ganar a su equipo desde el cielo, ya que ellos lo tienen presente durante el encuentro deportivo. Además, ella también mostró la credencial de Octavio Ocaña del equipo “La Trinidad” y recordó que su hermano era un apasionado del futbol.

Finalmente, la hermana del joven acto mencionó que “La Trinidad” ganó este encuentro en honor a Octavio Ocaña, con lo que el homenaje se completaba. En ese mismo tenor, recientemente otorgaron luminaria de oro a Octavio Ocaña.

¿Octavio Ocaña quería ser futbolista?

La Verdad Noticias informa que, a pesar de que la mayoría identifica a Octavio Ocaña por su faceta como actor, la realidad es que él en más de una ocasión detalló que su verdadero sueño era ser futbolista.

Desde que era un infante, Ocaña le decía a todo el mundo que cuando fuera grande quería ser un jugador de futbol en un equipo profesional, aunque la vida lo llevó a la televisión.

No únicamente eso, su amor de toda la vida fue el Cruz Azul, al grado que durante una época el actor llegó a militar con la Máquina Celeste; sin embargo, no pudo trascender como esperaba. Octavio Ocaña hizo un segundo intento por alcanzar el futbol profesional con Deportivo Gladiadores; pero la suerte no le volvió a sonreír en ese aspecto.

