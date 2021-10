Octavio Ocaña: ¿Por qué regresó a “Vecinos” en Televisa tras 9 años?

Octavio Ocaña es el famoso actor que interpretó al personaje de Benito Rivers en la serie de comedia "Vecinos" que se estrenó en 2005 con sus primeras cuatro temporadas para hacer una pausa del 2008 al 2017 y regresar con una quinta temporada hasta sumar actualmente 11.

Hay que recordar que en la serie que incluye a actores como Lalo España y César Bono, Ocaña llegó siendo niño pequeño que se ganó el amor de todos y luego decidió enfocarse en sus otras dos pasiones: los autos y el fútbol.

Se resalta que fue cuando se estrenó la cuarta temporada que el famoso Octavio Ocaña también quiso regresar y vaya que sus seguidores extrañaron su participación pues en esa entrega sólo tuvo una actuación especial.

El regreso de Octavio Ocaña a Vecinos

El actor Octavio Ocaña de pequeño en Vecinos

Si recordamos, fue hasta 2019, en la quinta, que volvimos a ver al hijo pródigo en el capítulo primero de la temporada que precisamente se llamó "Benito regresa" y donde del niñito pequeño ya sólo quedó el recuerdo.

El regreso del actor Octavio Ocaña fue explicado por él mismo en una ocasión: "Cuando vi que iban a iniciar las grabaciones de nuevo le mandé un mensaje a Elías (Solorio, productor), le dije que me gustaría participar porque como muchos saben, me alejé de la tele para jugar fútbol y estudiar, pero como que extrañé la cámara, los foros".

Se integró al final de la 4ta. Temporada

Octavio Ocaña en vecinos actualmente

Tal parece que aunque su personaje se la pasaba repitiendo que no le gustaba actuar en realidad a Octavio sí le gustaba: "Elías me dijo que ya estaba todo escrito para la cuarta, pero que vería cómo podría ser y me integré al final de esa temporada, para comenzar la quinta y fue otra vez comenzar de cero”.

“Ya son 16 años los que llevamos, allí crecí y es muy bonito el ser parte de la familia”.

Cabe destacar que el famoso actor Octavio Ocaña falleció el pasado viernes y los hechos alrededor de su muerte han desatado dudas en redes. Según FGJEM, Octavio Ocaña se disparó accidentalmente al chocar su camioneta.

