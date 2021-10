Octavio Ocaña, Benito: ¿Dónde será sepultado el joven actor de Vecinos?

Octavio Pérez, papá del actor, llegó esta mañana a la Ciudad de México para estar presente en el funeral de su hijo, Octavio Ocaña, Benito y además reveló que se llevará el cuerpo para ser sepultado en Tabasco.

Tal parece que los restos de Octavio Ocaña, joven actor que murió la tarde de ayer por un disparo en la cabeza, serán trasladados a Tabasco una vez que concluyan sus honras fúnebres, así lo aseguró la tarde de este sábado su papá, el señor Octavio Pérez.

Se ha destacado que el papa del joven actor Octavio Ocaña, Benito, viajó esta mañana a la Ciudad de México para asistir al funeral de su hijo, el famoso actor conocido por interpretar a "Benito" en la serie de televisión "Vecinos".

La velación de Octavio Ocaña, Benito en EdoMex

Hay que destacar que el señor Octavio Pérez se encuentra en estos momentos velando el cuerpo de su hijo en compañía de su esposa en la funeraria Gayosso Santa Mónica, en Tlalnepantla, lugar hasta donde llegó la prometida del actor, así como familiares, amigos y seguidores.

En el lugar donde está siendo velado el también comediante, destaca además la presencia de diversos medios de comunicación que han dado seguimiento a la muerte de Octavio Ocaña.

Por su parte el programa "Suelta la Sopa" compartió en su cuenta de Instagram un video en el cual se aprecia el féretro del joven comediante de 22 años, el cual aparece cubierto de fotografías y rodeado de flores blancas. Al arribar al velatorio.

Desconocen como se dieron los hechos

En las primeras declaraciones del caso, el padre del actor indicó que no saben cómo ocurrieron los hechos en los que perdió la vida su hijo: "La familia se encuentra mal porque es algo que no nos esperábamos. Me avisaron y yo acabo de llegar en la mañana, una tragedia, no sabemos ni cómo está ni me pregunten”.

“Lo único que quería era ver a mi hijo, ya lo vi, lo único que pido es respeto hacia él, la gente lo que dice, quiero que se queden con esa imagen”.

Cabe destacar que la familia del actor rompió el silencio este sábado y emitieron las primeras declaraciones respecto al fallecimiento del joven Octavio Ocaña, Benito de 22 años, el cual ha estado rodeado de controversia.

