Obviamente se trataba de una broma el pedir permiso para atropellar ciclistas: Daniel Bisogno.

Luego de que el conductor de espectáculos Daniel Bisogno dijera que “debería de haber un permiso parar poder atropellar ciclistas si traes prisa”. El conductor de “Ventaneando” pidió una disculpa y dijo que se trataba de una broma.

El conductor de “Ventaneando” expresó que su intención nunca fue ofender a alguien y que tanto los peatones, automovilistas, ciclistas y todos tienen derecho a circular.

Tras las palabras expresadas, Daniel Bisogno se retractó pidiendo una disculpa y mencionando que se trataba de una broma con sarcasmo.

Fueron palabras de Bisogno.

El conductor del programa de espectáculos es conocido por su humor sarcástico, siempre realizando bromas de ese tipo. Daniel Bisogno dijo que es algo característico de los mexicanos.

El conductor fue un blanco de críticas en redes sociales, tras los comentarios emitidos en contra de los ciclistas y que las disculpas ofrecidas fueron sinceras y sin la necesidad de que alguien le obligara a pedirlas.

La conductora Atala Sarmiento dijo que la Ciudad de México no está diseñada para los ciclistas:

"Me mantengo en lo dicho", dijo. "La Ciudad de México ha sido adaptada para que también puedan circular en ella los ciclistas, los automovilistas, el transporte público y los peatones, pero no se han diseñado avenidas especiales para dividir tres carriles de automóviles, dos de ciclistas y uno de transporte público; no, eso no se ha hecho".