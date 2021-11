Obi-Wan Kenobi ¿Qué se verá en la nueva serie? Ya hay teaser

Disney+ acaba de estrenar un breve adelanto de la serie de Star Wars basada en Obi-Wan Kenobi; un primer vistazo a lo que espera en verano de 2022 con el actor Ewan McGregor.

Resulta que una mirada entre bastidores a la producción que dura poco más de un minuto y que apenas nos deja un puñado de concept art y varias declaraciones del archiconocido actor.

Hay que destacar que Obi-Wan Kenobi llegará en verano de 2022 a Disney+ y según su directora, Deborah Chow, nos trasladará a "una época bastante oscura".

Duelo entre Obi-Wan y Anakin

La serie comienza 10 años después de La venganza de los sith, tras el momento en que Kenobi se enfrentó a su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz, Anakin Skywalker.

"Ser un jedi ya no es seguro. Ahora hay cazadores jedi por ahí”.

Eso es lo que adelanta Chow, quien continua: "A Obi-Wan al menos le queda una tarea, que es mantener a Luke a salvo. Ese es el punto de partida de la historia, aunque lo interesante será ver a dónde va a partir de ahí".

"Lo mejor de la serie es que me he vuelto a reunir con Hayden".

Es lo que reconoce el propio Ewan McGregor, quien además aprovecha este breve adelanto para dejar caer una frase que terminará de disparar el hype entre los fans de Star Wars:

"Volver a pelearnos puede ser bastante satisfactorio". ¿Habrá un duelo previo al del Episodio IV? La espera acaba de empezar, pero a nosotros ya no nos quedan uñas

¿Qué se verá en la nueva serie?

Serie de StarWars

Obi Wab-Kenobi estará ambientada 10 años después de los eventos de Star Wars: Revenge of the Sitho el Episodio III (es decir, 9 años antes de A New Hope). Aquí veremos como el Jedi Master es testigo del crecimiento en el lado oscuro de quien fuera su pupilo y mejor amigo, Anakin Skywalker quien, como sabemos, poco a poco utiliza sus enseñanzas de jedi para utilizarlas en el mal como el Sith Lord Darth Vader.

Joel Edgerton interpretará a Owen mientras Bonnie Piesse será Berú. Ustedes se preguntarán, si no tienen buena memoria, quiénes son ellos. Pues bien, son los tíos de Luke Skywalker encargados de educarlos y cuidarlo en Tatooine.

Cabe destacar que otros actores y actrices que se sumaron a Obi-Wan Kenobi son Kumail Nanjiani, Indira Varma y Moses Ingram, a quienes hemos visto en Eternals, Game of Thrones y The Queen’s Gambit.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!