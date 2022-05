Obi-Wan Kenobi Parte II: Explicación del final

Disney y Lucasfilm realmente trataron a los fanáticos de "Star Wars" con el lanzamiento de "Obi-Wan Kenobi", lanzando los primeros dos episodios de la serie en Disney+ para dar inicio a las festividades de la intercuela.

Estos episodios también llegaron al mismo tiempo que la celebración de Star Wars en Anaheim, durante la cual Lucasfilm ha provocado a los fanáticos con muchos proyectos nuevos ambientados en la galaxia muy, muy lejana (como "Star Wars: Skeleton Crew").

Pero "Obi-Wan Kenobi" lleva a los fanáticos a la época turbia del Imperio entre "Episodio III: La venganza de los Sith" y "Episodio IV: Una nueva esperanza", con el Jedi titular viviendo solo en Tatooine, donde vigila a un el joven Luke Skywalker (Grant Feely) desde la distancia.

El episodio 1 está repleto de momentos de grandeza, ya que se centra en la culpa y el trauma de Obi-Wan por los eventos de la Orden 66 y su batalla con Anakin Skywalker (Hayden Christensen).

Obviamente, asume que mató a su antiguo padawan durante esa fatídica batalla en Mustafar, pero ese no es el caso en absoluto, como todos saben.

En el estreno de los primeros dos episodios, el programa ya ha hecho una gran revelación: La joven Leia Organa (Vivien Lyra Blair) es la razón por la que Kenobi sale de su escondite.

El anciano Jedi emerge de su exilio autoimpuesto después de que los cazarrecompensas secuestran a la princesa para el Inquisidor Imperial, Reva (Moses Ingram).

Pero, ¿cómo encuentra Obi-Wan a Leia en el planeta Daiyu? ¿Y por qué Reva está obsesionada con atrapar a los Jedi?

Final de "Obi-Wan Kenobi" Parte II explicado

Haja Estree de Kumail Nanjiani es un traficante de personas en Daiyu. Cuando Obi-Wan llega por primera vez al turbio planeta de Daiyu, rápidamente descubre que no puede rastrear la nave de cazarrecompensas, porque el Imperio ha bloqueado todas las señales entrantes y salientes como una forma de restringir a los sensibles a la Fuerza en el planeta.

Cortar las comunicaciones es una herramienta útil para el Gran Inquisidor, ya que aísla a aquellos que realmente necesitan ayuda y hace que sea más probable que se descubran por accidente. Pero los delincuentes ya han aprovechado esta oportunidad.

Estree es un traficante que dice ser un Jedi para ayudar a sacar personas del planeta, pero solo usa imanes para falsificar sus propios poderes de la Fuerza como una forma de hacer que los indefensos confíen en él, antes de cobrarles una cantidad exorbitante de créditos para escapar de Daiyu.

Obviamente, Kenobi no está exactamente impresionado con el plan de hacer dinero de Estree y lo obliga a ayudar a descubrir la ubicación de Leia secuestrada.

Está claro que Estree también está tratando de llegar a fin de mes en una situación difícil, y parece un poco arrepentido cuando Kenobi lo llama por explotar a los inocentes. Es algo bastante repugnante, pero Nanjiani lo vende con la cantidad perfecta de carisma zalamero.

La información de Haja vale la pena, y Kenobi encuentra a Leia en una guarida de especias. Sin embargo, Obi-Wan no se da cuenta de que todo esto ha sido una trampa elaborada, y Reva tiene información única sobre Leia.

Leia es el cebo de Kenobi

Aunque Kenobi está haciendo lo correcto al ayudar a Bail Organa (Jimmy Smits) a recuperar a su hija adoptiva, también se está poniendo en peligro extremo gracias a la mayor presencia de los Inquisidores en la galaxia.

El secuestro es un complot cuidadosamente planeado por Reva para sacar a Kenobi de las sombras y, desafortunadamente, funciona bastante bien. Porque después de que Kenobi libera a Leia, rápidamente llaman mucho la atención gracias al comportamiento enérgico de la joven princesa.

No ayuda que Reva también ofrezca una recompensa lo suficientemente alta por Kenobi para que todo el planeta esté atento al Jedi rebelde. Obi-Wan subestima lo librepensadora que es realmente Leia.

También ha estado desesperada por ver la vida fuera de Alderaan, por lo que es comprensible que sienta tanta curiosidad por todo lo relacionado con Daiyu.

Pero la naturaleza inquisitiva de Leia la lleva a cuestionar a Kenobi de una manera personal que él no está preparado para abordar. Después de cuestionar la buena fe Jedi de su salvador, ella huye no por obstinación, sino porque descubre el esquema del plan para atrapar a Kenobi. Incluso de niña, la princesa Leia de Alderaan no es el cebo de nadie.

La persecución culmina rápidamente en un tiroteo en la azotea entre varios hombres armados y Kenobi, mientras Leia cae de un edificio. Esto solo empuja a Kenobi a aprovechar sus poderes de la Fuerza inactivos para salvar a la joven haciéndola flotar. ¿Quién es un Jedi falso ahora, Leia?

¿Por qué Reva está obsesionada con Kenobi?

Aparte de la revelación de Leia, este es el momento más impactante de los dos primeros episodios. Parece poco probable que el Gran Inquisidor esté muerto, ya que esto sería un retcon importante del preciado canon.

La muerte de este personaje ocurre mucho más tarde en el final de la temporada 1 de "Star Wars: Rebels", "Fire Across the Galaxy". No es imposible que Lucasfilm haya decidido romper el canon de esta manera, pero parece más probable que el Inquisidor encuentre alguna forma de regresar y buscar venganza contra Reva.

Por el momento no está claro por qué Reva está tan desesperada por atrapar a Obi-Wan, pero una de las principales teorías sostiene que fue una de las aprendices que escapó del templo Jedi durante la fase aguda de la Orden 66.

¿Por qué otra razón mostrarnos ese flashback al principio? de la serie? Quizás Reva está resentida con Obi-Wan por dejarla atrás, lo que también explicaría por qué se alió con Darth Vader (Hayden Christensen), a quien Kenobi también dejó para quemar a Mustafar al final de "La venganza de los Sith".

El episodio solo nos da un breve vistazo del Señor Oscuro sumergido en bacta, pero está claro que tiene la venganza en mente.

