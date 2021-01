¿Obesidad? Julión Álvarez con KILOS ARRIBA es desconocido por sus fans El famoso cantante chiapaneco Julión Álvarez ha dejado preocupados a sus fans al reaparecer con varios kilos arriba. Julión Álvarez es un famoso cantante mexicano que ha destacado en el mundo de la música por unos famosos éxitos que sonaron en su momento y que tras estar ausente de las lentes públicas, ahora ha reaparecido totalmente cambiado. Resulta que recientemente el cantante chiapaneco reapareció para denunciar que varias cuentas de redes sociales se hacen pasar por él pero que son falsas y adelantó que en el 2021 volverá con todo a la música. ¿Cómo fue la reaparición de Julión Álvarez? Fue a través de las redes sociales que el intérprete Te hubieras ido antes, reapareció con un video en vivo que compartió con sus seguidores y seguidoras y se le vio con varios kilitos de más, dejando sorprendidos y preocupados a sus fanáticos. Dentro del video que publicó el famoso cantante chiapaneco y con carrera iniciada en Sinaloa indicó que el año pasado estuvo ausente y aprovechó la pandemia del Covid-19 para darse un descanso después de 13 años sin parar. Pero eso no fue todo, pues Julión Álvarez recordó que no puedo estar en las plataformas digitales presentando su música, pero que este 2021 buscará estar en todas las plataformas, ya que dijo: "Santo que no es visto, no es adorado". Por si fuera poco el famoso Julión Álvarez también advirtió que el perfil de Instagram Los Pasos de Julión (lospasosdejulion) es el único que maneja gente cercana a él. Es por eso que denunció que hay otras cuentas que se hacen pasar por su perfil en redes sociales donde hablan de su vida personal y piden cosas a su nombre, pero dijo que no es cierto, ya que no es fan de las redes sociales. Incluso Julión Álvarez en el video de Instagram indica que ya se pondrá a dieta. TE PUEDE INTERESAR: Cabe destacar que Julión Álvarez nació y creció en una colonia del municipio de La Concordia (Chiapas) Durante su infancia y adolescencia participó en varios concursos obteniendo los primeros lugares.