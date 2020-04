Oasis: Canción INÉDITA es publicada por Noel Gallagher

Oasis fue una banda de britpop y rock alternativo británica formada en Mánchester en 1991, que en sus inicios, conocidos como The Rain, el grupo contaba en sus filas con el cantante Chris Hutton, el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Daniel Alexander, a los que más tarde se unirían en 1990 Liam Gallagher en la voz y Tony McCarroll como batería.

La canción inédita de Noel Gallagher

Recientemente Noel Gallagher ha publicado una canción inédita de Oasis que encontró ordenando cajas en casa en estos días de confinamiento, se trata de una maqueta de tono acústico en la que él mismo canta y que se titula Don't stop y del cual comenta lo siguiente:

"Como el resto del mundo, he tenido tiempo infinito para matar últimamente, así que pensé finalmente en descubrir que había en los cientos de CDs sin marcar que tengo tirados por cajas en casa".

Por medio de un comunicado en cantante explicó: "Como cosa del destino, me topé con una vieja demo que pensé que se había perdido para siempre. Hasta donde yo sé, solo hay una versión de este tema ahí fuera, de una prueba de sonido de Oasis en Hong Kong como hace quince años. No estoy seguro si la versión de la prueba de sonido es antes de la demo y no hay fecha en el CD".

Hay que destacar que Noel Gallagher sabe que muchos fans aman esta canción, por lo que pensó que era buena idea publicarla para todos ellos. Lo que no explica, porque no lo recuerda, es que esa versión de Hong Kong fue registrada el 7 de abril de 2009, durante la última gira de Oasis antes de su abrupta ruptura aquel mismo verano.

Algo que ha llamado la atención, fue que poco después de que Noel desvelara el tema, su hermano Liam respondió en Twitter quejándose de no ser él quien la cante: "Falta algo en este estofado de Dios todopoderoso y es tu hermano. No olvides a tu hermano".

Cabe destacar que este es otra etapa más en la refriega entre Noel y Liam, que en las últimas semanas ha adquirido un cariz diferente con este último ya rogando a su hermano reunir a Oasis aunque sea para un concierto benéfico contra el coronavirus.