OV7 se acabó, Érika Zaba confirma ruptura del grupo

Dos semanas atrás se dio a conocer que existía un pleito entre los integrantes, ahora está confirmado, OV7 se acabó, esto luego que Érika Zaba compartiera un video donde aseguró que están distanciados.

Esto ha dado señas que la gira de 30 años ya no se haría pues no se hablan, y es que los integrantes de la agrupación poco a poco nos han dado la razón.

Recordemos, no ha pasado mucho desde que La Verdad Noticias informó que Lidia Ávila salía de OV7, porque rechaza las preferencias de M'Balia donde dijo que no por ella no es que se realice la gira, si no que alguien no quiso firmar ya y que en el chat de los 7, llevan meses sin hablarse.

OV7 se acabó, la primera en irse fue M´Balia

M´Balia abandona OV7 primero.

El tema sobre que OV7 se acabó se viene dando desde que M´Balia fue la primera en salir y confirmar que desde hace meses no se habla con varios de sus integrantes y luego tras el escándalo de homofobia por parte de Lidia Ávila, está se terminó saliendo de igual forma.

Érika Zaba revela la ruptura del grupo

Un vídeo conmovedor revela que OV7 se acabó.

Érika Zaba, a través de un video que compartió en YouTube, recordó su boda ahora que cumplió 4 años de casada, en donde todos sus compañeros de agrupación estuvieron.

En dicho video se ve a todos los miembros de OV7, que harían bioserie, mientras que Érika Zaba dice: "Como disfruto esta imagen del lazo, no podía dejarlos a ellos fuera de estos momentos, me da un poco de melancolía por el momento que estamos viviendo los 7, pero sin duda han sido parte de mi vida y los amo y me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados”.

