OV7 regresa al 90's Pop Tour tras fracaso de gira en solitario

No se puede negar que el 90's Pop Tour se ha convertido en una de las giras de conciertos más exitosas del momento en México y Estados Unidos. Sin embargo, el proyecto producido por BoBo Producciones sufrió un gran golpe en noviembre del 2019 al anunciar la salida de OV7, uno de los grupos más aclamados por el público.

Dicha situación hizo enfurecer a los fanáticos, quienes tuvieron que esperar un par de años para poder volver a Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, M’balia y Oscar Schwebel juntos de nuevo interpretando sus más grandes éxitos sobre el escenario en el Tour 30 Años.

Fue a finales de noviembre del 2019 cuando se anunció la salida del grupo.

Lamentablemente, la gira no ha tenido el éxito que se esperaba, lo cual ha obligado a los intérpretes de ‘Shabadaba’ a tomar la decisión de regresar al 90's Pop Tour. Así lo confesó una persona cercana a ellos en entrevista exclusiva para la revista TVNotas, quien asegura que su salida del proyecto en el 2019 se debió a que Ari Borovoy ganaba más que ellos.

Se reintegrarán a mediados del 2023

La gira del 30 aniversario no tuvo el éxito esperado.

Según lo declarado por esta persona, el anuncio se dará a conocer en los primeros conciertos del primer semestre del 2023: “Primero deben revisar las ganancias, hablar entre ellos y revisar todo lo necesario para poder darle un giro innovador a su regreso y sorprender al público con esta noticia”.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que las rencillas entre ellos no se solucionen y que decidan por descartar su participación: “Todo puede pasar, sabemos cómo son cada uno de ellos y tienen su carácter; alguno podría decir que no quiere a la mera hora o todos podrían decir que sí, no se sabe, pero hasta el momento todo va muy bien con las pláticas y se podría dar un buen regreso sin ningún problema”.

Asimismo, se menciona que la llegada de OV7 al 90's Pop Tour beneficia a ambas partes pero que ayuda más a la agrupación, quien no ha tenido mucho éxito con su gira del 30 aniversario. “OV7 ya no venden tantas fechas como antes, ya no es lo mismo, cada vez son menos las fechas que anuncian”, finalizó la fuente a la revista TVNotas.

¿Cuando empezó el 90's Pop Tour?

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el 90’s Pop Tour inició el 24 de marzo de 2017 en la Arena Monterrey y contó con la actuación de OV7, Aleks Syntek, Fey, JNS, Erik Rubín, Caló, Litzy y The Sacados. A lo largo de 5 años, la gira ha sufrido significativos cambios en su elenco y su repertorio musical pero siguen teniendo éxito.

