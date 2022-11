OV7 presentará 4 canciones nuevas este 2023

Durante una entrevista, Mariana Ochoa reveló que en el 2023, OV7 regresará con todo, pues presentarán cuatro nuevas canciones y muchos proyectos más, según adelantó la cantante.

De manera más personal, Ochoa confesó que el 2022, fue un año de sueños cumplidos, pues gracias a que la pandemia por COVID-19 dio tregua, los contratos de OV7 pudieron reanudarse, por lo que comenzaron a ensayar desde mayo para arrancar en el mes de septiembre con un tour y la grabación de temas inéditos que se lanzarán en 2023.

Y es que, como informamos en La Verdad Noticias, la agrupación conformada por Mariana Ochoa, Érika Zaba, Lidia Ávila, M’Balia, Ari Borovoy, Kalimba y Oscar Schwebel, cumplió 30 años de trayectoria y lo celebraron con una serie de conciertos en distintos puntos del país.

OV7 lanzará nuevas canciones

OV7 presentará 4 canciones nuevas este 2023

La también conductora reveló que las cuatro canciones, que serán lanzadas el próximo año, llevan la composición de Kalimba, mientras que las otras tres de compañeros cantantes y autores, asimismo dijo que el nuevo material fue grabado en los estudios de Sony Music.

Compañía con la cual grabaron sencillos como “Tenemos un secreto” y “No me digas nada”, un año antes salió Forever 7, donde tuvieron covers como “Magia” (Nothing’s gonna stop us now)” y “Quédate otra vez” (Take my breath away), entre otras en el 2013.

Canciones ya casi listas

OV7 estrenará nuevo show en 2023

Ochoa indicó que algunas de las canciones nuevas ya se grabaron en dichos estudios y que las otras están en proceso, asimismo dijo que estos temas, tiene el objetivo de dar un “refresh” a la banda, ya que el público exige algo nuevo después de 30 años de carrera.

“Queríamos escribir un nuevo capítulo y es un sueño hecho realidad, nos ganó un poco el tiempo porque para este año no será el lanzamiento, pero en 2023 OV7 viene con todo; se podrán escuchar”, indicó la intérprete.

