OV7: ¿Por qué Mariana Ochoa se distanció?

En La Verdad Noticias te revelamos que fue por medio de su canal oficial en YouTube que Mariana habló abiertamente de lo que está viviendo con su “segunda familia” como ella considera a la agrupación.

Mariana Ochoa: integrantes de OV7 no le responden

Mariana Ochoa comentó que está de vuelta de vacaciones, y que comenzó a revisar todo lo que había pasado en su ausencia respecto a OV7, de ahí que prefirió hablar sobre lo que está pasando y dar a conocer su postura sobre la gira que tiene planeada la agrupación, y también para evitar que se crearán especulaciones sobre su persona.

Indicó desolada que para ella este tema ha sido muy complicado, pues no sabe por qué la mitad del grupo no le responde ni una llamada o un WhatsApp, asegura que no tiene explicación sobre lo que está pasando.

También reveló que desconoce el motivo por el que los demás acudieron con un abogado y a ellas no la invitaron, concluyó diciendo:

“...yo también tengo muchas preguntas”.

Señaló que en cuanto conozca las razones por las que OV7 se encuentra separado y con poca comunicación lo dará a conocer abiertamente.

Mariana Ochoa: OCESA pidió reembolso

Mariana Ochoa confesó que tuvo que devolver el adelanto que había recibido de OCESA por la gira que tendría de OV7, ya que la misma, debido a la pandemia no fue realizada y que, tras el paso del tiempo y el vencimiento de los contratos, hubo integrantes que no firmaron la prórroga para mantenerse en el proyecto.

También aclaró que todos y cada uno de los integrantes tendrán que devolver el dinero, en su caso, ella lo hizo a plazos, pues, se quedó sin trabajo y enfrentó muchos gastos que le impidieron regresar la suma al instante.

