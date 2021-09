OT Fagbenle habla del salario de Scarlett Johansson

No pasó mucho tiempo después del estreno de Black Widow en los cines y en Disney + que la actriz Scarlett Johansson llevó su desacuerdo con The Walt Disney Company a los tribunales.

Demandando al distribuidor del largometraje Phase Four de Marvel Studios por incumplimiento de contrato y ansiosa por recuperarse. sus pagos adeudados.

En el tiempo transcurrido desde entonces, otros actores de Marvel como Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen , e incluso Jamie Lee Curtis por si acaso , han sonado mal sobre el tema.

Ahora, uno de las coprotagonistas de Johansson de Black Widow OT Fagbenle ha hablado al respecto trayendo todo de regreso a la Tierra para tener una nueva perspectiva, pues Scarlett Johansson quería 100 millones por Black Widow

La actriz pedía 100 millones a Disney

"No soy el más informado sobre esto, así que me encantaría hablar en detalle al respecto, pero no lo sé", dijo Fagbenle a AP cuando se le preguntó sobre la demanda de Johansson. "En última instancia, creo que todos los trabajadores deberían recibir un pago justo y, para ser honesto, los trabajadores en los que pienso más son los que tienen un salario mínimo, los que trabajan en talleres de explotación para proporcionar nuestra ropa, esa es realmente mi principal preocupación cuando piensa en el trabajo injusto ".