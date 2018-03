Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡OMG! Rihanna pide que le regrese su virginidad Rihanna es una artista a la que deplano no le gusta hablar sobre su vida privada, pues algo que le molesta muchísimo. Es por esta razón que la revista ELLE en su versión estadounidense, le pidió a algunos artistas famosos, de la talla deTyra Banks, Eminem, Pharrell Williams y David Copperfield que la entrevistaran para su publicación de septiembre. y este fue el resultado... Una de las respuestas más polémicas, vibrantes y honestas de Riri. https://twitter.com/D_Copperfield/status/906257221830443008 En entrevista con el mago David Copperfield, este le ofreció a la cantante, de 29 años, desaparecerla y hacer que apareciera en cualquier parte del mundo. "¿A dónde irías y por que?", le cuestionó David Seth Kotkin (nombre verdadero del ilusionista). Sin pelos en la lengua, Rihanna le dijo: "(Volvería) 10 minutos antes de perder mi virginidad. Te tomaré la palabra con esa oferta" Por supuesto que esta simple pregunta y tan profunda respuesta llamaron la atención de los medios y fans, que no han dejado de hablar del tema. Pero... ¿quién es esa persona a la que se referirá Riri? Eso nadie lo sabe, y seguro tampoco lo ventilará la diseñadora, quien a pesar de ser muy abierta y comunicativa con su sexualidad, este tipo de detalles prefiere dejarlos en el baúl de los secretos. Aunque hay que recordar que en 2011, la intérprete de "Work" le dijo a la revista Rolling Stone que su primer beso fue horrible: "Mi primer beso fue en secundaria, y fue lo peor de la vida. Él prácticamente dejó sus glándulas salivales en mi boca. Me traumatizó". A pesar de que la confesión de su virginidad tuvo mucho eco en medios y redes, Rihanna está opacando esta noticia con el éxito del lanzamiento de su línea de maquillaje Fenty, la cual ha causado furor entre las vloguers estadounidenses por la gran variedad de colores que tiene, incluyendo tonos oscuros para pieles morenas

