¡OMG! Naruto acaba con su primer personaje principal en el anime de Boruto

¡Spoilers! Mientras que Boruto Uzumaki ha soportado sus propias dificultades, la muerte ha estado afortunadamente lejos de él en su vida. Por supuesto, los fanáticos sabían que eso no duraría para siempre, porque ningún ninja tiene tanta suerte en el mundo de Naruto.

Ahora, parece que una muerte importante ha golpeado duramente a Boruto esta semana. ¡Así que has sido advertido! Hay grandes spoilers a continuación para Boruto: Naruto Next Generations y deberías darte la vuelta si no estás al día con el anime.

Para los fanáticos que revisaron el nuevo episodio de Boruto esta semana, saben qué tipo de pérdida enfrenta su héroe. El niño presenció la muerte de Mugino cuando el hombre trató de derribar a Ao. El ninja de Hidden Mist dio a conocer su condición de traidor, después de aparecer ante el Equipo 7 en combate.

La muerte de Ao en el anime Boruto

Como miembro de Kara, Ao estaba decidido a matar al grupo para mantener la organización a salvo, pero Mugino no lo permitiría. El hombre sacrificó su vida para mantener a Ao atrapado en un deslizamiento de rocas mortal, y el hijo de Naruto quedó atónito por todo esto.

El momento, que se puede ver en una publicación de Twitter, muestra a Mugino sosteniendo a Ao por detrás para evitar que corra. No pasó mucho tiempo, antes de que Ao atravesara al ninja Hoja Oculta con una espada de chakra de doble punta.

Ao en el anime de Boruto (Studio Pierrot)

El episodio del anime cerró con el héroe muerto en un derrumbe, pero aún no se sabe si Ao sobrevivió o no al colapso. Boruto ahora debe aceptar la muerte de su amigo, y los fanáticos saben que esta pérdida solo hará que el héroe avance en su intento por ser tan poderoso como Sasuke Uchiha. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver la secuela de Naruto en Crunchyroll.

