¡OMG! María Léon revela detalles de la relación que tiene con Carlos Ferro

María León rompe el silencio sobre Carlos Ferro

Desde hace algún tiempo se ha especulado que María León y Carlos Ferro tienen un romance secreto, ambos han causado revuelo en las redes sociales por las diversas fotografías que comparten, lo que ha dividido opiniones en las redes sociales, por lo que la famosa decidió hablar al respecto.

A través de una entrevista, habló sobre los rumores que han surgido al ser relacionada con el famoso galán de la televisión, luego de que en el tiempo de la cuarentena compartían diversas publicaciones estando en el mismo lugar, lo que levantó las sospechas de una relación de pareja.

Y es que los famosos han tenido una amistad duradera desde hace algún tiempo, por esa razón sus admiradores se han cuestionado si la cantante María León le dio una nueva oportunidad al amor, por lo que la artista decidió dar detalles al respecto, causando revuelo en las redes sociales.

¿María León tiene un nuevo romance?

Durante la entrevista, la artista mexicana de 34 años de edad, comentó que por el momento ella y el actor Carlos Ferro son grandes amigos y tiene una relación de amistad, aunque no descarta poder salir con él, pero por el momento se llevan muy bien.

La ex integrante de Playa Limbo comentó que antes de la cuarentena salían por un tiempo con el famoso, pero debido a la pandemia no ha tenido la oportunidad de volver a salir con el actor, aunque algo que dejó intrigados a los fans, es que comentó que no sabe si las salidas la llevarán a un romance.

Por el momento la famosa María León se encuentra entretenida en sus redes sociales compartiendo las actividades que hace en la comodidad de su casa. Además de enamorar a sus fans con su espectacular voz, presume algunas rutinas de baile que ha dejado babeando a más de uno.

María León enloquece a sus fans con su belleza

¿Crees que la cantante mexicana se de una nueva oportunidad en el amor?