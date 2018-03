¡OMG! Julian Gil y Marjorie de Sousa ya llegaron a un acuerdo

Mira que te veo ?

Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 9:26 PDT

Pero es Gil quien ha dicho que no, que luego de la filtración del audio de una llamada de él con su abogado, ha decidido que todos los acuerdos con Marjorie sean públicos. CONFERENCIA Julián Gil, realizó una conferencia de prensa junto a sus abogados de para hablar de la situación que enfrenta en contra de Marjorie de Sousa y por el bienestar de su hijo Matías. Recordemos que la actriz exige a Gil 200 mil pesos mensuales como pensión alimenticia cantidad que para muchos les pareció excesivo. El abogado, reveló que cada mes al actor se le descuenta una parte de su sueldo para proporcionárselo a su hijo mientras que la actriz lo acusa de mal padre y desobligado cosa que causó revuelo, el abogado del actor desmintió esta declaración realizada por Sousa, afirmando que el actor cumple con todas las reglas que ha dictado la Ley. Gil,no hablo mucho en conferencia, pero reveló que su hijo se quedaba hasta 3 minutos sin aire ya que eso reveló Marjorie, además afirmo que las visitas que ha tenido con Matías, son contadas, añadiendo que 1 hora para ver a su hijo no es suficiente y a raíz de la fotografía tomada con el niño se le quiere cancelar la visita al actor. ¿Con quién está mi hijo? comentó el actor ya que ahora la actriz trabaja de lunes a viernes en Miami cosa que al parecer el actor se molestó tras no saber quién está a cargo de su hijo razón que le molesto ya que él también puede hacerse cargo de él pequeño