¡OMG! Cristian Castro confirmó haber agredido a su madre Verónica Castro

Recientemente, fue Yolanda Andrade quien reveló que la famosa Verónica Castro terminó hospitalizada tras recibir varios golpes por parte de su hijo Cristian Castro. Ahora, el escándalo tuvo un nuevo enfoque cuando las acusaciones fueron confirmadas por el mismo Cristian.

Cristian Castro admite haber agredido a su madre

El también cantante de 45 años de edad, declaró que este “pleito familiar” era una noticia antigua y que todo era algo personal. Aunque no había dado más detalles e intentó minimizar el asunto, diciendo que las cosas eran entre él y Verónica Castro. Este 16 de abril nuevamente habló del tema y todo tiene que ver por la cuarentena de Covid-19.

Cristian Castro admitió que todo este tiempo de aislamiento social para prevenir el contagio del Coronavirus, le ha servido mucho para tomar conciencia sobre sus relaciones familiares y sobre todo la relación que tiene con su madre. Según información de Excélsior, fue por esta razón que él admitió con su propia voz que sí “hubieron jaloneos con su mamá”.

Además, el cantante y actor mexicano, destacó que Verónica Castro ya lo ha perdonado por lo sucedido. Pero esta declaración no solo ha causado revuelo en la opinión pública, sino que así se conoció que el famoso tiene una personalidad agresiva y que su temperamento lo puede llevar a más situaciones como esta.

Los escándalos de Cristian Castro

De igual forma, otro escándalo relacionado con Cristian Castro es el de Valeria Liberman y tras lo sucedido con su madre, ahora las cosas resurgen con una nueva víctima de sus agresiones. A continuación, te compartimos la declaración completa que dio a conocer el actor durante una entrevista en Despierta América:

“He tenido mil peleas con mi mamá y con todos los integrantes de mi familia”

“¡Ya salió la noticia!... Siempre el rival de las cosas de que yo me jalonee con mi ex esposa o me jalonee con mi mamá, pues jalones siempre van a haber, y a veces también hay groserías entre parejas y a los parientes; puedes decirlas y pues luego pides perdón”, comentó Cristian Castro.