¡OMG! Así lucen las protagonistas de “Sex and the City” a 22 años de su estreno

No podemos negar que “Sex and the City” se convirtió en una de las series más populares y exitosas a finales de la década de los noventas y principios del año 2000; donde la historia de la gran Carrie Bradshaw nos hizo reír, llorar e incluso gritar de la emoción.

Y justamente a un poco más de 22 años de su estreno, esta serie regresará para mantenernos pegados al televisor; y lo mejor es que contará con las protagonistas originales, quienes por cierto continúan luciendo espectaculares.

Recordemos que “Sex and the City” estuvo protagonizada principalmente por Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon como Miranda Hobbes, Kristin Davis como Charlotte York Goldenblatt y Kim Cattrall como Samantha Jones.

Así lucen actualmente las protagonistas de “Sex and the City”

Bajo el título “And Just Like That…” esta nueva serie continuará la historia de estas cuatro grandiosas mujeres que lograron conquistarnos hace más de dos décadas, con un pequeño cambio en la participación de Kim Cattrall, quien en esta ocasión no se unirá al elenco.

Así lucen actualmente las protagonistas de “Sex and the City”

Sin embargo esto no es ningún impedimento para que podamos echar un pequeño vistazo de cómo lucen actualmente estas actrices que lograron atraparnos con sus personajes en “Sex and the City”.

¡Siguen guapísimas!

A diferencia de lo que muchos pensarían, estas cuatro actrices han logrado mantener su belleza intacta, pues a más de 22 años de haber protagonizado esta serie, podemos decir que lucen totalmente espectaculares.

Te puede interesar Sex and the City: Sarah Jessica habla de la ausencia de Kim Cattrall en el reboot

Así que sin más rodeos, aquí en La Verdad Noticias te mostramos cómo lucen actualmente las entrañables Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York Goldenblatt y Samantha Jones.

Sarah Jessica Parker

Cynthia Nixon

Kristin Davis

Kim Cattral

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.