¡OMG! Ana Lago de Exatlón con MINIFALDA luce sus bellas piernas

Ana Lago es la guapa concursante del reality show Exatlón México que ha estado conquistando las redes sociales con su atractivo cuerpo y se ha ganado un sinfín de seguidores en Instagram.

Es por esos que recientemente esta belleza mexicana ha enamorado a más de uno a través de su cuenta de Instagram con su nuevo post en el que se presume con un atractivo vestido que ha robado los suspiros de los internautas.

Al parecer ahora se encuentra triunfando con todo en las playas de Exatlón México, la atleta, Ana Lago ha logrado cautivar a miles de internautas a través de su cuenta personal de Instagram ya que ha mostrado que tiene una belleza inigulable.

No es para menos que la concursante del reality show se ha hecho de una enorme popularidad, pues hasta el momento cuenta ya con un millón de seguidores en dicha plataforma digital.

Es por eso que Ana Lago en su reciente publicación logró juntar casi de inmediato más de 27 mil likes y cientos de comentarios de los fans, quienes le han dicho que si no funcionan las cosas con el deporte, bien podría incursionar en el mundo de las redes sociales.

En la publicación la famosa Ana Lago ha dejado un texto que dice así: Just keep shining like you do✨ #TeamAnaLago #AveFenix; además de que luce sus exquisitas piernas que traen babeando a muchos de sus seguidores.

Nuevo integrante en Exatlón

Hay que destacar que antes del inicio de la batalla por La Fortaleza, Aristeo Cazares fue el encargado de anunciar la llegada de una nueva integrante que se suma a Titanes, nada menos que la gran atleta de Heptatlón, Mati Álvarez con su personaje de Silver Force.

Muy al estilo de Aristeo, aseguró que con este refuerzo ya está completado el equipo, pues mientras Mati es Silver Force, Aristeo Red Force y Heliud Pulido Black Force, destacaron que nadie les podrá ganar, ya que Álvarez con esta fuerza defenderá capa y espada a su familia.

