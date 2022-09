"O desaloja o la demando": Ingrid Coronado lanza ultimátum a Anna Ferro

El ultimátum de Ingrid Coronado a la viuda de Fernando del Solar

Ingrid Coronado habló ante la prensa sobre el proceso legal que hay contra Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar y la cual se niega a desalojar el departamento de su propiedad.

La conductora de TV Azteca adelantó que sus abogados están a la espera de su orden y que en caso de que Ferro no abandone su departamento, tendrá que actuar bajo las vías legales.

La lujosa casa por la cual se "pelean" estas dos mujeres, en realidad le pertenece a Coronado, quien no dudará en hacer valer sus derechos y tomar posesión de los bienes que ha cosechado por sus hijos.

El ultimátum de Ingrid Coronado a la viuda de Fernando del Solar

El ultimátum de Ingrid Coronado a la viuda de Fernando del Solar

Aunque de momento la conductora no ha demandado a Ferro, si adelantó ante la prensa del espectáculo que dicha propiedad es suya y que la viuda de Fernando de Solar la tendrá que desalojar.

"Yo todavía no he iniciado ningún asunto legal al respecto... ese departamento no es suyo, en algún momento tendrá que abandonarlo", dijo.

Además, Coronado precisó que "Yo esperaba que lo hiciera voluntariamente (dejar el departamento), pero bueno, lo tendré que hacer por la vía legal".

Finalmente la conductora recalcó que tras la muerte de Fernando del Solar las cosas se han puesto a su favor, pues se llegó a pensar que ella lo demandó y lo abandonó cuando le detectaron el cáncer.

"Los medios ya están a mi favor, finalmente se han dado cuenta que lo que yo he hecho todos estos años es trabajar por el bien de mis hijos y eso es lo que a mí me inspira y es lo más importante", finalizó.

Te puede interesar: Proyectan última película de Fernando del Solar; la reacción de su esposa conmueve

¿Quién es Anna Ferro?

¿Quién es Anna Ferro?

De lo poco que se sabe sobre la viuda de Fernando del Solar, es que es una mujer de nacionalidad mexico-italiana, es una conocida maestra de yoga, actividad donde conoció al conductor en el año 2016.

El amor entre ambos nació a la brevedad y tras un par de citas comenzaron una relación formal, misma que los llevó al altar en marzo pasado, tan solo un par de meses antes de la muerte de Fer.

Anna Ferro vive aún en el departamento que hoy enfrenta contra Ingrid Coronado y el cual tendrá que desalojar, pues nunca le perteneció a Fernando del Solar.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!