"Nunca le di dinero": Lupillo Rivera niega haberle regalado casa a Belinda

Lupillo Rivera rompió el silencio y de una vez por todas aclaró el origen de la supuesta casa que le regaló a Belinda cuando éstos eran novios.

Durante su intervención en el canal de Youtube de Yordi Rosado, el cantante incluso quebró en llanto al recordar varios aspectos de su vida.

Otro tema que salió a relucir fue el famoso tatuaje que se hizo en honor a Belinda y el cual tuvo que borrar pues su relación había terminado.

Lupillo habló como nunca sobre su pasada relación con Belinda, misma que estuvo envuelta en la polémica por la forma en que ésta se terminó.

Durante la entrevista con Yordi Rosado, el hermano mayor de los Rivera narró cómo se dio su noviazgo con la intérprete de "Sapito".

“Tuvimos nuestra historia, tuvimos nuestro tiempo y fuimos felices. Siempre le he deseado lo mejor, que busque al hombre correcto que la haga completamente feliz y que siga adelante. Yo la verdad soy muy feliz ahora y sigo adelante con mi vida; gracias a Dios que me mandó una mujer que me comprende.”

Incluso sobre la casa que, supuestamente le regaló, indicó que nunca ocurrió ese asunto.

“No tuve que darle dinero de nada, nunca le compré casa. Yo no sé quién salió con ese rumor. No tuvimos que hacer nada de esa onda”.

Sobre el famoso tatuaje, Lupillo afirmó que la idea surgió de él y que incluso le insistió a Belinda porque ella no quería que lo hiciera

¿Por qué terminaron Belinda y Lupillo Rivera?

Mucho se dijo sobre el famoso truene, sin embargo ninguno de los dos aclararon la serie de rumores que la prensa había publicado.

Finalmente Lupillo Rivera encontró el amor en otra mujer y Belinda, aunque tampoco está con Nodal, si pudo superar aquel tormentosa relación del pasado.



