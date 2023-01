Nuevo video de Rihanna para SAVAGE X FENTY reta a la censura

El nuevo video de la cantante ha dejado sin aliento a los caballeros.

La temperatura subió en redes sociales gracias a un nuevo video que Rihanna ha compartido en la cuenta oficial de SAVAGE X FENTY en Instagram para dar promoción a un nueva línea de lencería que estará disponible al público el próximo 14 de febrero.

En el clip podemos observar a la cantante barbadense modelar una coqueta lencería que resalta en gran medida el espectacular cuerpazo que posee. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que todo parece indicar que su estilizada figura siguió intacta después de haber tenido un hijo.

Como era de esperarse, el video ha causado sensación entre sus seguidores y en tan solo unos días superó los 20 mil likes. Además, en los comentarios es posible leer miles de piropos que le han dedicado con mucho cariño a la pareja de A$AP Rocky, quien es intérprete de éxitos como ‘Love On The Brain’, ‘Don't Stop The Music’, ‘Umbrella’ y muchos otros más

Menos de un mes para ver a Rihanna en vivo

La cantante estará a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl LVII.

Rihanna regresa a los escenarios tras seis años de ausencia. Luego de formar parte del soundtrack de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, la cantante ha sido elegida para protagonizar el show del medio tiempo de Super Bowl LVII 2023.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el magno evento deportivo se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero de 2023 en el State Farm Stadium ubicado en Glendale, Arizona y enfrentará a los dos equipos que lleguen a la ronda final del campeonato de la NFL.

¿Qué edad tiene Rihanna?

La cantante hizo a un lado la música para enfocarse a los negocios y ahora disfruta pasar tiempo con su primogénito.

Robyn Rihanna Fenty, conocida simplemente como Rihanna, nació el 20 de febrero de 1988, por lo que ahora tiene 38 años de edad. Tal vez no sepas pero la cantante nacida en Saint Michael, Bridgetown en Barbados inició su carrera artística en 2003 y hoy en día es considerada un ícono de la música a nivel internacional.

