Nuevo tráiler de Bohemian Rhapsody “Killer Queen”

La próxima pellicala de Dexter Fletcher titulado Bohemian Rhapsody, una biografía sobre Mercury que se vio obligada a dejar de lado el protagonismo del cantante, y dar paso a algo mucho más grande: la historia de Queen.

Cada uno de los miembros que formaron parte de esta banda, se han convertido en una parte importante dentro de la historia de la música, en específico del rock. Y no está de más, como músicos y compositores, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon –sobre todo los dos primeros– establecieron un antes y un después que reformuló la forma en que la gente escuchaba y disfrutaba de la música.

Pero para llegar a este nuevo avance, el segundo liberado de manera oficial, tuvo que perderse la maldición que giró alrededor de la película desde que se anunció la idea. Tres directores distintos pasaron por Bohemian Rhapsody hasta llegar a Fletcher, quien tuvo que trabajar con una cinta de tres visiones distintas.

Y no sólo eso, los actores también sufrieron los cambios. Pasaron de Ben Whishaw, conocido por su trabajo en El perfume: Historia de un asesino, al comediante Sacha Baron Cohen, hasta llegar a Rami Malek. ¿Cuánto duró todo el proceso? Un total de ocho años que culminarán el próximo 2 de noviembre de 2018, fecha programada para su estreno en Estados Unidos.

En este nuevo tráiler de la cinta, vemos que Queen en realidad comenzó mucho antes que la banda sacara su primer trabajo de estudio en 1973 y antes de que se convirtieran en una de las bandas más influyentes en la actualidad con éxitos como Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Somebody To Love, We Will Rock You, I Want To Break Free o Killer Queen.

Uno de los puntos más altos del filme, a juzgar por este tráiler, fue la presentación de la banda en el Wembley de Londres como parte del Live Aid en 1985, donde Queen se colocó en la cima de la industria no sólo por la calidad de sus composiciones, sino por la capacidad de cambiar, aunque haya sido por menos de 30 minutos, a los más de 70 mil espectadores que estaban en el estadio y, de paso, a todo el mundo.

Este es el primer tráiler oficial de Bohemian Rhapsody:

Con el paso del tiempo y de la música, Queen bajo el liderazgo de Mercury, definió toda una época y desafió los estereotipos conocidos en el rock hasta convertirse, juntos y por separado, en una de las bandas y showman más queridos y recordados incluso después de la muerte del vocalista a finales de 1991.

Te dejamos el nuevo tráiler oficial de Bohemian Rhapsody:

