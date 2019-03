¡Nuevo mes, nuevas canciones! los 3 estrenos que no puedes perderte este viernes

¡Nuevo mes, nuevas canciones! los 3 estrenos que no te puedes perder este viernes

Los cantantes inician con el pie derecho el mes de marzo, y es que en los últimos días, twitter e Instagram se han vuelto locos con el anuncio de nuevas canciones, que seguramente agregaremos mañana mismo a nuestra playlist.

Por eso en esta ocasión te contamos de estos 3 estrenos que no te puedes perder a partir de la media noche de este primero de marzo.

Louis Tomlinson:

Las directioner se encargaron de hacernos saber que el cantante está por estrenar su nuevo sencillo Two of us, una canción lenta con letra llegadora, que seguro nos sacará una lagrima, Louis fue Trending Topic durante dos días esta semana.

... Una publicación compartida de Louis Tomlinson (@louist91) el 26 Feb, 2019 a las 9:27 PST

Maluma:

El Reggetonero más guapo del momento nos hizo saber de una colaboración que está preparando con Madona, la reina del pop. Sin embargo, antes de que ese momento llegue, Maluma estrenará este primero de marzo su sencillo “HP” del cual ya nos ha regalado un adelanto.

Jonas Brothers.

Así es jonatics, no sé ustedes, pero yo ya desempolve mis discos, y pegue mis posters porque ¡Están de regreso! Los guapísimos Jonas Brothers vuelven a las andadas, y este primero de marzo nos presentarán su nuevo sencillo “Sucker”

Just for you guys �� Una publicación compartida de Jonas Brothers (@jonasbrothers) el 28 Feb, 2019 a las 9:01 PST

Estos son los estrenos que no te puedes perder a partir de la media noche de este primero de marzo, que seguramente estarán liderando todas las listas.

Midnight ET #Sucker Una publicación compartida de Jonas Brothers (@jonasbrothers) el 28 Feb, 2019 a las 6:50 PST