Nuevo look de Kimberly Loaiza deja a todo mundo con la boca abierta

Kimberly Loaiza se convirtió en tema de conversación en las redes sociales la mañana de este lunes gracias a un video que compartió en su canal de Youtube, en el cual revela el nuevo look que adoptó, mismo que causó tanta intriga entre todos sus fieles fanáticos.

El día de ayer te dimos a conocer que Kimberly Loaiza se había pintado el cabello de nueva cuenta, sin embargo, no quiso revelar el color de tinte a sus fanáticos ya que sus historias de Instagram eran compartidas con un filtro que dificulta a sus fieles fanáticos conocer cómo lucía el nuevo look de la famosa youtuber

A través de un video en Youtube que se titula ‘Mis amigos se pintan el cabello del mismo color que yo’, “La lindura mayor” presumió que había conservado su color castaño, pero se había realizado unas mechas rubias, las cuales complementó con unas largas extensiones.

Kimberly Loaiza recibe críticas por su nuevo look

El nuevo look de Kimberly Loaiza causó furor entre sus fieles fanáticos, quienes no dudaron en compartir su video y capturas del mismo en todas las redes sociales, pues no se puede negar que la youtuber supo mantener el suspenso en torno al color de su cabello.

¿Alguien me explica porque si la señora tiene dinero, no va a un buen salón a qué le coloquen extensiones decentes? Siempre, pero siempre le ponen greñas de mala calidad. pic.twitter.com/TEu6rAwCrP — Javier (@ZYTJavier) October 12, 2020

Pero todo parece indicar que la nueva imagen de Kimberly Loaiza no fue del agrado de todos los cibernautas, pues hubo quienes criticaron el hecho de que su cambio de look no fue tan radical como ella había presumido mientras que otros señalaron que las extensiones que se puso eran de mala calidad, ya que eran muy notorias.

A pesar de todo, Kimberly Loaiza parece estar muy feliz con su nueva imagen, pues sus amigos y Juan de Dios Pantoja, quien también acaba de cambiar de look, se pintaron el cabello del mismo color de ella, hecho que demuestra la gran amistad que existe entre ellos.

